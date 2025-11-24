Mercedes-Benz G-klasse dakloos, maar niet voor daklozen

De Mercedes-Benz G-klasse is er al in allerlei soorten en maten, maar de huidige generatie is er officieel nog niet als cabriolet. Daar komt verandering in, zo liet Mercedes-Benz begin september doorschemeren. Bij Brabus heeft men er geen zin in om te wachten tot het zover is en is de zaag alvast in de G-klasse gezet. Het resultaat zie je hier.

De Brabus 800 Cabrio gedoopte creatie is er meteen in twee smaken. We beginnen even met de meest opvallende: de 'Pale Brown' gespoten Brabus 800 XL Cabrio met een knalrood interieur. Het XL-deel van de naam geeft al aan dat het hier gaat om een heftiger versie. Dat zit 'm vooral in de hoogte, want deze heeft een bodemvrijheid van maar liefst 47,9 cm. De ophanging is uitgebreid aangepast en verstevigd door Brabus, zodat je met dit paleisje op wielen ook helemaal los moet kunnen gaan in de blubber. Met de tot maar liefst 800 pk opgevoerde 4.0 biturbo V8 moet dat wel lukken. Heb je een stabiele en goed geasfalteerde ondergrond, dan moet je er bovendien in slechts 4,6 seconden mee van 0 naar 100 km/h kunnen schieten.

Iets subtieler (al is 'subtiel' in dit geval érg relatief) is de reguliere Brabus 800 Cabrio. Die staat wat lager boven de grond en is met zijn zwarte koets ook wat minder opvallend. Tegelijkertijd is de koets extra dik dankzij tal van nieuwe plaatdelen, lipjes en spoilertjes. Ook is deze versie een slagje sneller dan de XL, want deze speert in slechts 4 seconden al van 0 naar 100 km/h. Overigens is in beide gevallen de topsnelheid begrensd op een vrij bescheiden 210 km/h. Leuk om te weten: Brabus geeft voor de 800 Cabrio een gemiddeld verbruik (WLTP) op van 1 op 6,8. De XL rijdt gemiddeld zelfs slechts 5 km op een liter benzine. Slik.