Fan van de Mercedes-Benz G-klasse, maar vind je het feit dat er geen open variant van bestaat iets waar je je niet overheen kunt zetten? Dan hebben we goed nieuws: de Mercedes-Benz G-klasse Cabriolet keert terug!

De Mercedes-Benz G-klasse is een waar icoon. De even hoekige als herkenbare bonkige offroader weet goed met zijn tijd mee te gaan. De leek kan het huidige model waarschijnlijk niet of nauwelijks van het inmiddels ruim 45 jaar oude origineel onderscheiden, maar alles dat onder het karakteristieke is toch echt helemaal modern. De Mercedes-Benz G-klasse is er zelfs met elektrische aandrijflijnen! Hoewel je wat motorisering en op het gebied van uitrusting enorm veel kunt kiezen, bestaat iets als een driedeurs G-klasse al lang niet meer. Wat ook niet meer bestaat, is een G-klasse Cabriolet. Maar binnenkort weer wel!

Mercedes-Benz deelt op de sociale kanalen een schimmige afbeelding waarmee het de terugkeer van de G-klasse Cabriolet aankondigt. De auto op de afbeelding is nog in duisternis gehuld, maar het is direct duidelijk dat de G-klasse Cabriolet niet terugkeert zoals hij was. Concreter: Mercedes-Benz lijkt voor de G-klasse Cabriolet te kiezen voor een carrosserievorm zoals de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet op basis van de vorige generatie 'G' die had. Met vier portieren, erachter doorlopende carrosseriedelen en met name een open achtersteven dus.

Traditioneel is de G-klasse Cabriolet een 'korte' G-klasse met slechts twee portieren. Die vlieger gaat straks dus niet op. Ook ligt het niet voor de hand dat de nieuwe G-klasse Cabriolet net als de genoemde knotsgekke Landaulet-versie portaalassen en een twaalfcilinder krijgt. Dat levert 'm vast een lager prijskaartje op, de Mercedes-Maybach G650 Landaulet was immers ongehoord duur. Dat de G-klasse niet vies is van verandering, bewijst hij maar eens.