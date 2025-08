Mercedes-Benz G-klasse bereikt productiemijlpaal

De Mercedes-Benz G-klasse is al sinds 1979 in productie, maar de laatste jaren gaat het pas écht heel snel. Er is opnieuw een productiemijlpaal, de laatste was in 2023.

Alweer 46 jaar geleden rolde de allereerste Mercedes-Benz G-klasse van de band. Sindsdien zijn er 600.000 stuks gebouwd, zo meldt Mercedes-Benz trots. Het 600.000e exemplaar is onlangs in elkaar gezet. Dat is een volledig elektrische Mercedes-Benz G 580 met EQ-technologie.

Wie had in 1979 ooit verwacht dat de G-klasse op een dag volledig elektrisch zou worden? Het is allemaal mogelijk dankzij de generatiewissel, die in 2018 plaatsvond. Toen gaf de sinds 1979 doorontwikkelde G-klasse het stokje door aan een geheel nieuwe, die wat betreft zijn uiterlijk nog wel sprekend op de oorspronkelijke G-klasse lijkt. Zeker in dit retrojasje.

Sinds de komst van de huidige Mercedes-Benz G-klasse is het erg snel gegaan voor het model. In 2023 werd het 500.000e exemplaar gebouwd en in 2020 het 400.000e. Kun je nagaan: 200.000 in zo'n vijf jaar tijd, terwijl de eerste 400.000 maar liefst 41 jaar duurde. Van de 600.000 gebouwde exemplaren zijn er in totaal iets meer dan 4.000 in Nederland op kenteken gezet. Althans, op burgerkenteken. De behoorlijke vloot militaire G-klasses zit daar mogelijk nog niet bij.