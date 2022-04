Mercedes-Benz EQS SUV: aan de elektro-top

Mercedes-Benz heeft een nieuwe elektrische gigant in de ontwikkelingskamers staan, een auto die het op 19 april aan de elektro-top van autoland parkeert. Daarbij maakt het niet uit of de weg naar de top gemakkelijk begaanbaar is. Het gaat namelijk om de Mercedes-Benz EQS SUV, de SUV-broer van vlaggenschip EQS.

Het aanbod van volledig elektrische EQ-modellen groeit in hoog tempo. De EQA, EQB en EQC hebben inmiddels gezelschap gekregen van de EQE en de EQS. Van zowel de EQE als EQS komen er ook SUV's, die achtereenvolgens EQE SUV en EQS SUV gaan heten. Op de EQS SUV hoef je in elk geval niet lang meer te wachten. Mercedes-Benz slingert een nieuwe teaserplaat van de elektrische SUV de wereld in en geeft daarbij direct aan wanneer de gigant zijn publieksdebuut beleeft.

19 april is de dag waarop Mercedes-Benz de EQS SUV presenteert. Na de EQE en EQS is de EQS SUV het derde model van Mercedes-Benz dat op het speciaal voor hoger in de markt gepositioneerde EV's bestemde EVA-platform is geplaatst. De overige elektrische modellen van Mercedes-Benz (EQA, EQB, EQC, EQT en EQV) zijn op hun beurt elektrische versies van auto's die ook met verbrandingsmotoren bestaan. Bij de volgende generatie van die modellen komt daar verandering in.

Hoewel de Mercedes-Benz EQS SUV op deze foto's nog in duisternis is gehuld, weten we in grote lijnen al hoe de auto wordt vormgegeven. In september 2021 debuteerde namelijk de Mercedes-Maybach Concept EQS, een studiemodel dat vooruitblikte op de EQS SUV en een mogelijke Maybach-versie daarvan. De elektrische top-SUV - die op termijn de degens gaat kruisen met een elektrische Range Rover - heeft een gladde vorm, een korte neus en lijkt voor een SUV niet eens zo hoog op de poten te staan. Daarnaast gaf Mercedes-Benz zelf onlangs al het complete interieur van zijn elektrische zevenzitter vrij.