Mercedes-Benz EQS met solid-state accu rijdt dik 1.200 kilometer zonder bij te laden

Wringen voor gevorderden

Mercedes-Benz EQS Solid State
Lars Krijgsman

De Mercedes-Benz EQS heeft van nature al een flinke actieradius. Met het in de ogen van veel fabrikanten ultieme stukje accutechnologie komt het elektrische topmodel van Mercedes-Benz nog veel verder. Ruim 1.200 kilometer, om precies te zijn!

De Mercedes-Benz EQS - het aalgladde elektrische topmodel van Mercedes-Benz - is met diverse accupakketten en elektromotoren leverbaar. De combinatie die de sedan de grootste actieradius oplevert, zit in de EQS 450+. Daarin worden een 333 pk sterke elektromotor en een 118-kWh batterij aan elkaar gekoppeld, wat het elektrische equivalent van de S-klasse een bereik van 802 kilometer oplevert. Begin dit jaar stuurde Mercedes-Benz een EQS met een niet nader gespecificeerde solid state-accu de weg op, in de hoop daar op termijn meer dan 1.000 kilometer uit de persen. Dat is gelukt, en ruim ook.

De Mercedes-Benz EQS met het nieuwe type accupakket reed eind vorige maand, zonder tussendoor op te laden, van Stuttgart in Duitsland naar Malmö in Zweden. Jawel: daartussen zit 1.205 kilometer asfalt. Daarmee scoorde de EQS zelfs een groter bereik dan technologisch proeftuintje Vision EQXX. Die reed van Stuttgart naar Silverstone (1.202 kilometer). 'Maar wat is 2 kilometer nou', denk je wellicht. Opeens heel veel, als je weet dat de EQS volgens Mercedes-Benz nog 137 kilometer verder had kunnen rijden! Als het die op de boordcomputer aangegeven kilometers ook uit de accu had kunnen wringen, zou de Mercedes-Benz EQS maar liefst 1.342 kilometer hebben gereden op één acculading.

Voor zijn solid state-accu's werkt Mercedes-Benz niet alleen samen met de bollebozen van zijn personenautotak, maar ook met ingenieurs van het racewagenteam van het merk. Ook heeft het Mercedes-Benz voor de ontwikkeling van de accu samengewerkt het Amerikaanse Factorial Energy. Het is nog niet helder wanneer de eerste productiemodellen van Mercedes-Benz solid-state-accu's krijgen.

