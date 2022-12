Mercedes-Benz EQS krijgt Manufaktur-behandeling

Iets meer dan een jaar geleden introduceerde Mercedes-Benz zijn Manufaktur-programma, dat een uitgebreidere keuze in lakkleuren en bekledingen voor auto's als de Mercedes-AMG GT vierdeurs Coupé, Mercedes-Benz G-klasse en S-klasse behelst. Nu voegt het merk de elektrische EQS toe aan dat rijtje. Bij het samenstellen van die auto is via het programma voortaan te kiezen uit negen extra exterieurkleuren. Ook grijpt Mercedes het toevoegen van het model aan het programma aan om drie nieuwe kleurkeuzes voor het Nappa-leder in het interieur te introduceren: 'roségrijs', 'mysticrood' en 'tabaksbruin'.

De auto's die onder de Manufaktur-noemer worden besteld, kleedt Mercedes vanaf heden aan op een nieuwe locatie in het Duitse Sindelfingen. Daar worden de stuurwielen opnieuw met de hand bekleed en krijgen de tot het programma behorende hoogpolige tapijten een gestikte lederen rand. Verder komt het leer in een kleur naar keuze en in ruitvorm gestikt onder meer terug op de deuren en krijgt de EQS talloze Manufaktur-aanduidingen - onder meer op de instaplijsten en de middenconsole.

Ook Maybach-variant aanstaande

De EQS en EQS AMG in Manufaktur-trim zijn per direct te bestellen, waarbij personalisatie het toverwoord is. Het extra aanbod maakt flink meer kleurencombinaties mogelijk en gezien de handgemaakte aard van een deel van het werk, luistert Mercedes ongetwijfeld naar persoonlijke wensen. Liever een gepersonaliseerde EQS SUV? Dat kan nog niet, maar we verwachten dat Mercedes-Benz ook het hogere model in de toekomst aan het programma onderwerpt. Een extra luxe Maybach-variant van de EQS is tevens op komst.