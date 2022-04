Mercedes-Benz EQE SUV - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De EQE en de EQS zoals we die nu kennen, zijn vrij bijzondere verschijningen in het EV-landschap. Niet alleen letterlijk, dankzij hun aalgladde, gestroomlijnde koets, maar ook omdat het elektrische auto’s zijn die niet in de SUV-categorie vallen. Ga maar na: vrijwel elke concurrent komt eerst met iets hoogpotigs op de proppen. Zo vergeleken we in dit blad al eens een BMW iX met een Mercedes-Benz EQS. In beide gevallen gaat het om een elektrisch vlaggenschip, maar afgezien daarvan konden de verschillen niet groter zijn. Zo’n laag koetswerk heeft trouwens allerlei voordelen, niet in de laatste plaats op het gebied van stroomverbruik en dus bereik. Toch kom je in het hedendaagse autolandschap helemaal nergens zonder SUV, dus krijgen de EQE en EQS allebei een hoogpotig broertje.

Lager dan de GLE

De EQE SUV komt naar verwachting als eerste en is als de minst grote en minst dure van de twee ook de meest relevante van het stel. In praktische zin biedt deze auto trouwens ook wat meer toegevoegde waarde, omdat de reguliere EQE in tegenstelling tot de EQS een echte sedan is. Een Estate komt er hoogstwaarschijnlijk niet, dus wie een grote achterklep en een laadruim wil, komt automatisch bij de SUV uit. De EQE SUV krijgt een gladde, afgeronde koets en staat duidelijk lager op de poten dan zijn brandstof-equivalent, de GLE. Anders dan een EQA of EQB is dit dan ook niet simpelweg een omgebouwde versie van een bestaand model, maar echt een op zichzelf staande EV. Mercedes heeft al aangekondigd dat het aan het koetswerk van elektrische SUV’s andere eisen stelt dan aan dat van een traditioneel aangedreven exemplaar. Dat resulteert in een auto met wat MPV-trekjes, ook dankzij de relatief korte en aflopende neus en de vrij hoge zijruitpartij. Een zo goed mogelijke stroomlijn wordt bovendien bereikt met een vrijwel dicht front, in de stijl die we al kennen van andere EQ-modellen. Enig onderscheid komt van de precieze vorm van de koplampen, die net als bij de reguliere EQE aan de onderzijde wat hoekiger zijn dan de exemplaren van de EQA, EQB, EQC en EQS.

Tien graden

Met een wagenlengte van krap 5 meter is de EQE een flinke jongen. Dat belooft wat voor het interieur, dat dankzij de kortere neus en de vlakke vloer nog een stuk ruimer kan zijn dan dat van de GLE. Die is er sinds de huidige generatie trouwens ook als zevenzitter, dus de kans bestaat dat ook de EQE SUV als optie geleverd kan worden met een derde zitrij. Op technisch vlak verwachten we geen al te grote verschillen met de reguliere EQE. Hij deelt daarmee uiteraard zijn in de basis achterwielaangedreven EVA-platform. De voor de EQE gepresenteerde aandrijflijnen lijken ook goed geschikt, al ontbreekt daarbij vooralsnog een vierwielaandrijver zonder AMG-label. Met 292 (EQE 350) tot 687 pk (53 AMG) is de EQE SUV in elk geval uitstekend bediend, terwijl een accupakket van zo’n 90 kWh ook hier voor een zeer bruikbaar bereik moet zorgen. Dat zal uiteraard wel minder zijn dan dat van de reguliere EQE, maar die heeft met maximaal 660 WLTP-kilometers nog wel wat reserve. De spionagebeelden tonen ook aan dat de EQE verkrijgbaar wordt met de vrij extreme vierwielbesturing die we kennen van de S-klasse. De tot tien graden meesturende achterwielen maken dit bakbeest ongetwijfeld erg wendbaar, en dat is heel fijn in drukke Europese steden.

De naam ‘EQE SUV’ verdient niet echt een originaliteitsprijs. Toch lijkt het erop dat de auto zo gaat heten. De eerste aan­wijzing komt in de vorm van een gebrek aan alternatieven. Bij de reguliere modellen is de GLE het SUV-equivalent van de E-klasse. Dat zou van een EQE SUV een ‘GLEQE’ maken, maar dat klinkt natuurlijk voor geen meter. Bovendien geeft Mercedes zelf al een hint in de huidige prijslijst. Daar worden de louter als SUV leverbare EQA, EQB en EQC namelijk simpelweg bij die drie letters genoemd, terwijl de EQE en EQS als EQE Limousine en EQS Limousine worden omschreven. Dat laat ruimte voor een extra carrosserievariant: deze SUV. Voor de jaarwisseling weten we het, want de EQE SUV wordt nog in 2022 gepresenteerd.