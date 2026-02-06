De restwaarde van met name dure elektrische auto's is ronduit beroerd. Meer dan de helft van de waarde van deze Mercedes-Benz EQE is al verdampt en juist dat maakt het tot een interessante auto voor wie een ronduit luxueuze elektrische sedan zoekt.

De met gepaste bombarie gepresenteerde Mercedes-Benz EQE is geen lang leven beschoren. De EQE krijgt zelfs geen facelift meer en gaat spoedig uit productie. Mercedes-Benz komt met een traditioneler vormgegeven elektrisch alternatief voor de E- en S-klasse dat waarschijnlijk 'E-klasse met EQ Technologie' gaan heten. Net als van veel ooit dure elektrische auto's is ook de restwaarde van de EQE niet fantastisch. Dat is goed nieuws voor wie de aerodynamische vorm van de Mercedes-Benz EQE kan waarderen en een uitermate luxueuze elektrische sedan zoekt.

De goedkoopste gebruikte Mercedes-Benz EQE in het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl kost namelijk nog geen €30.000. We kunnen het ons echter goed voorstellen dat je de 292.000 kilometer ervaring van dat exemplaar aan de hoge kant vindt. De Mercedes-Benz EQE die onze aandacht trekt, wordt later dit jaar pas drie jaar oud en heeft een meer dan schappelijke 143.800 kilometer op de teller staan. Hij kost €34.500 en is relatief gezien een koopje.

Het is namelijk een Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition Luxury Line. Een hele mond vol. In ieder geval is het de tot het kleinste nisje met lekkers volgestopte introductieversie van de EQE. Je betaalde er nieuw bijna €77.000 voor. Dit specifieke exemplaar kostte met al zijn extraatjes zelfs €83.998 en dat betekent dat in 2,5 jaar tijd bijna €50.000 van de nieuwprijs is verdampt. Ruim de helft (59 procent!) dus. Wat je daarvoor krijgt: een 4,95 meter lange elektrische sedan in het segment van de E-klasse. Het is een EQE 350+ en dat betekent dat het ook nog eens de EQE met het grootste rijbereik is. Dit exemplaar heeft een 293 pk sterke elektromotor op de achteras, snelt vanuit stilstand in 6,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h en schopt het dankzij zijn 90 kWh accu tot een WLTP-bereik van zo'n 640 kilometer. Snelladen kan met 170 kW. Niet gek, toch?

Daar komt nog een meer dan riante uitrusting bij. Dit afgeladen exemplaar heeft 19-inch lichtmetalen wielen, ledkoplampen met adaptieve grootlichtassistent, het MBUX-multimediasysteem met navigatie en Apple CarPlay/Android Auto, climate control en verwarmde voorstoelen. Die stoelen zijn elektrisch verstelbaar en de bestuurdersstoel heeft een geheugenfunctie. Ook van de partij: een uitgebreid audiosyteem van Burmester, Active Parking Assist, Keyless Go, een elektrisch bedienbare achterklep, een glazen panoramadak dat open kan en ga zo maar door. Daarbij heeft deze EQE het Avantgarde in- en exterieurpakket. Goed nieuws voor wie de AMG-aankleding te opzichtig vindt. Het vooral zwarte in- en exterieur moet je ding zijn.