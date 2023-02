Mercedes-Benz EQE is EV van het Jaar 2023

Vorig jaar mocht de Kia EV6 zich de EV van het Jaar noemen, maar dit jaar is het de Mercedes-Benz EQE die met die titel aan de haal gaat. De EV van het Jaar-verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door Vereniging Zakelijke Rijders in samenwerking met Eneco eMobility, LeasePlan, AD en AutoWeek. De Mercedes-Benz EQE werd de winnaar in het topsegment, maar werd ook verkozen tot ook algemeen winnaar gekozen.

In het middensegment is de Peugeot e-208 de winnaar. Hij laat zijn technische broertje Opel Corsa-e achter op de tweede plek. In deze klasse staat de Fiat 500e op plek drie op het ereschavot. De e-208 wint onder meer vanwege de grote aantallen die ervan zijn verkocht en dankzij zijn laadsnelheid en relatief gunstige leaseprijs.

In het hoge segment vinden we net als vorig jaar de Kia EV6. De Tesla Model Y volgt op plek twee. De derde plek is in deze klasse voor de Volvo XC40 Recharge Electric. In het topsegment is zoals gezegd de EQE de winnaar. Hij blijft zijn grotere en duurdere broer voor, de Mercedes-Benz EQS eindigt op plek twee. De derde plek is voor de Audi e-tron.

Ook Nio krijgt prijs

Nieuw dit jaar is de Belofte van 2023-titel. Deze prijs wordt uitgereikt aan een auto die net op de markt is gekomen of nog op de markt moet komen, maar die door de vakjury als veelbelovend wordt gezien. De Nio ET7 mag zich de Belofte van 2023 noemen, onder meer dankzij het batterwijwisselconcept.

De winnaars

Middensegment

Peugeot e-208 Opel Corsa-e Fiat 500e

Hoge segment

Kia EV6 Tesla Model Y Volvo XC40 Recharge Electric

Topsegment

Mercedes-Benz EQE (tevens overall-winnaar) Mercedes-Benz EQS Audi e-tron

Beoordelingscriteria

Actieradius, laadsnelheid, beschikbaarheid, verkoopaantallen, trekgewicht, prijs, gebruiksgemak, rijeigenschappen en leasetarief zijn de onderdelen die tellen in deze verkiezing. De data van de negen criteria hebben vervolgens een weging meegekregen van de jury. Zo wegen de rij-eigenschappen zwaarder mee in het oordeel dan het trekgewicht.