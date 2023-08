Mercedes-Benz EQE 300 rijdt zonder bijladen naar Polen

Zelfs voor de basisversie van de EQE belooft Mercedes een actieradius van meer dan 600 kilometer. In de praktijk blijkt onze duurtest-EQE 300 ook behoorlijk efficiënt, wat de vraag oproept wat er gebeurt als we er écht voor gaan. We richten de gladde neus van de stroomlijn-sedan naar het oosten en stoppen pas als de accu leeg is.

Het zo leeg mogelijk rijden van een elektrische auto vergt wel wat reken- en inschatwerk. Hoe verder van huis, hoe kleiner immers ook de kans dat er precies op het juiste moment een (snel-)lader is. Omdat we geen idee hebben waar dit verhaal gaat eindigen, kiezen we aanvankelijk voor een laadplein bij Berlijn als eindbestemming. De navigatie stelt al meteen dat we die niet gaan halen, maar met 629 kilometer komt de afstand aardig overeen met de door de fabriek gecommuniceerde actieradius van 613 kilometer. Moet te doen zijn!

Start met 569 kilometer volgens boordcomputer

We rekenen trouwens vanaf Nieuwegein. Dat is lekker in het midden van het land én er is een Fastned-laadstation, waar we de EQE voorafgaand aan de reis tot de laatste procent vol kunnen laden. Volgens de boordcomputer kunnen we daarmee 569 kilometer rijden, maar de Mercedes geeft behalve deze opgave ook een ‘maximaal bereik’ aan. Dat staat op een heel wat hoopvollere 633 kilometer. De tactiek is simpel: we pompen de banden wat harder op dan normaal en rijden op vrachtwagentempo, grofweg 90 km/h. Verder doen we echter geen concessies, dus muziek en climatecontrol gaan gewoon aan. Adaptieve cruisecontrol zou erg helpen bij het achter vrachtwagens en aanhangers aan sukkelen, maar helaas is onze relatief eenvoudige EQE Business Line daar niet van voorzien. We moeten dus zélf plussen en minnen met de ‘slider’ op het stuurwiel.

Afritje verder

Het boordcomputerscherm ‘Kilowattuur per 100 kilometer’ laat al snel een waarde onder de 14 zien en rond de grensovergang bij Hengelo komt zelfs de 12 in beeld. Vanaf hier gaat het via Osnabrück en Hannover richting Berlijn. Dat we dat gaan halen, is inmiddels overduidelijk. Onze ambities liggen intussen alweer een stuk hoger, want de Poolse grens wordt nu ook haalbaar. Dat is 83 kilometer verder dan ons aanvankelijke doel en dus dik 700 kilometer vanaf Nieuwegein. Afgezien van wat kleine opstoppingen gaat alles opmerkelijk voorspoedig. Aan vrachtwagens om achter te hangen is op de route naar het Oosten nooit gebrek en het vakantieverkeer rijdt kennelijk zuidelijker, zodat de beoogde kruissnelheid van 90 km/h doorgaans gewoon gehaald wordt. Inmiddels zijn we er zelfs aan gewend en is het eigenlijk best lekker dat we niet op zoek hoeven naar laadpalen. Na dik 9,5 uur mag dat eindelijk wel, maar niet voordat we nog een afritje verder zijn gereden om de accu echt dichtbij het nulpunt te laten eindigen. Het is gelukt: de Mercedes is in Świecko, Polen, zonder onderweg te laden. Die fabrieksopgave zit er dus zeker in, al moet je er wel wat moeite voor doen – en een beetje mazzel hebben met de omstandigheden – om er zó riant overheen te gaan.

Rit in cijfers