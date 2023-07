Volgens de prijslijst is de Mercedes EQE 300 Business Edition, een soort actiemodel dus, verkrijgbaar tot en met 17 oktober. Wie voor die tijd in een EQE stapt, kan eigenlijk niet om deze uitvoering heen. Allereerst is hij namelijk voordeliger dan het ‘normale’ basismodel. Dat is de EQE 300 Business Line – verwarrend, maar let op het laatste woord – van €72.348. De Business Edition kost €69.928. Voor dat geld krijg je een auto die op het eerste gezicht identiek is aan de Business Line, maar er is één belangrijk verschil: als Business Edition heeft de EQE standaard een panoramaschuifdak. Een exemplaar dat echt open kan dus, wel zo prettig. In de configurator komen we nóg een belangrijk verschil tegen voor wie het leven graag zonnig inziet. Waar de Business Line er alleen in grijstinten is, kun je bij de Business Edition namelijk ook opteren voor het ‘Sodalietblauw’ dat we voor de gelegenheid ook maar even boven dit verhaal hebben gezet. Zónder meerprijs!

In technisch opzicht is er uiteraard geen verschil. De EQE 300 Business Edition heeft dus nog steeds één elektromotor met 245 pk en een accupakket met een netto-capaciteit van 89 kWh, goed voor een theoretisch rijbereik van zo'n 600 kilometer.

EQA en EQB

De Business Edition is er wel voor de EQE sedan, maar niet voor de SUV. Ook de grotere EQS, die vaak in één adem wordt genoemd met de sterk gelijkende EQE, krijgt hem vooralsnog niet. Wel levert Mercedes Business Editions voor de EQA en EQB. In beide gevallen gaat het bij de kleinere elektrische Mercedessen om de enige uitvoering die momenteel leverbaar is, in combanatie met de 190 pk sterke 250+-aandrijflijn. Ons vermoeden is dat Mercedes met deze versies de periode tussen nu en de aanstaande facelift voor deze modellen overbrugt. Na de A-klasse gaan immers ook de GLA en GLB onder het mes, en de EQA en EQB zijn daar de elektrische versies van. Voor wie het weten wil: een schuifdak hoort er bij deze Business Editions helaas niet bij. Het kan wel, maar kost €1.452.