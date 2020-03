Mercedes-Benz EQC volgens Hofele Design

Auto-aanpasser Hofele Design was voornemens om tijdens de autosalon van Genève niet één, niet twee, maar zes onder handen genomen modellen van Mercedes-Benz aan het grote publiek te tonen. Vanwege het afgelasten van de Zwitserse autobeurs ziet het bedrijf zich nu genoodzaakt zijn auto's één voor één digitaal te lanceren. De eerste nieuwkomer is deze luxueus aangeklede Mercedes-Benz EQC.

Hofele Design is een Duitse auto-aanpasser die niets moet weten van met agressief spoilerwerk volgehangen, tegen het asfalt gedrukte en met turbo's overladen tunercreaties. Het bedrijf geeft bestaande modellen liever liever luxueuze uitstraling, iets dat goed tot uiting komt op deze bijzonder uitgevoerde Mercedes-Benz EQC.

De zilvergrijze EQC van Hofele Design is uitgerust met het AMG-exterieurpakket van Mercedes-Benz en dat betekent onder meer dat hij voorzien is van de sportiever ogende AMG-bumpers. De voorbumper is voorzien van extra glanzend zwarte sierstrips. De auto-aanpasser geeft de EQC een nieuwe grille met verticale spijlen in plaats van horizontale lamellen en vervangt de Mercedes-ster in de grille door zijn eigen beeldmerk. Opvallend zijn ook de grote lichtmetalen wielen, waarvan het ontwerp geïnspireerd lijkt op de schoepen van een turbine. Soortgelijke wielen monteerde Mercedes-Benz eerder onder de Maybach Vision Ultimate Luxury.

Het interieur is volgehangen met opvallend roodkleurig leer dat niet alleen op de stoelen, maar ook in de deurpanelen, op het stuurwiel en op de middentunnel is te vinden. De bovenzijde van de deurpanelen en delen van het stuurwiel en het dashboard zijn met zwart alcantara afgewerkt. Over motorische aanpassingen wordt niet gesproken en dat lijkt te betekenen dat deze EQC over een ruim 400 pk sterke set elektromotoren beschikt die de elektrische SUV in zo'n 5 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpen. Het accupakket heeft een capaciteit van 80 kWh, goed voor een actieradius van 417 volgens de WLTP-methode vastgestelde kilometer.

Overigens is Hofele Design niet de enige die tijdens de salon van Genève een onder handen genomen EQC aan het grote publiek wilde tonen. De Duitse tuner Brabus liet namelijk eerder al een aangepaste versie van Mercedes' SUV zien.