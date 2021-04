Aan de vooravond van Auto Shanghai presenteert Mercedes-Benz de elektrische EQB. De EQB is de volledig elektrische versie van de GLB en dat betekent dat het modellenaanbod van Mercedes-Benz een elektrische zevenzitter rijker is. De EQB is vooralsnog alleen in Chinese trim gepresenteerd, maar komt ook naar Europa. De voor de Europese markt bestemde versie van de elektrische Mercedes-Benz EQB volgt later dit jaar. In Nederland komt de elektrische EQB eind dit jaar op de markt.

De nieuwe EQB schitter straks naast het hagelnieuwe elektrische vlaggenschip van Mercedes-Benz, de EQS, op de beursvloer van Sjanghai. Waar de EQS een in de basis als elektrisch auto is ontwikkeld en dus een dedicated elektrisch model is, is de EQB dat niet. De EQB deelt zijn platform namelijk met de GLB op dezelfde wijze dat de elektrische EQA gebaseerd is op de GLA. Net als onder de GLA, EQA en GLB zit onder de met EQ-details doorspekte koets van de EQB dus het MFA2-platform dat in de basis ook geschikt is voor verbrandingsmotoren.

We beginnen met het uiterlijk van de EQB. Hoewel de buitenkant van de elektrische SUV vooral overeenkomt met dat van de GLB, heeft Mercedes-Benz z'n nieuwe EV toch een deels eigen gezicht gegeven. De relatief kleine vierkante koplampen van de GLB hebben het veld moeten ruimen. In plaats daarvan heeft de GLB Net als z'n elektrische kleinere broer, de EQA, heeft de GLB een front met plattere en bredere kijkers die aan elkaar zijn geknoopt door een ledstrip. Onder die ledstrip zit een dichte, hoogglans zwarte plat dat als een soort masker fungeert. Ook de achterkant van de GLB vertoont overeenkomsten met die van de GLA. Ook hier dus vrij platte achterlichten die net als de verlichting aan de voorkant dankzij een brede rode strip min of meer uit één geheel lijkt te bestaan. De kentekenplaat verhuist een verdieping omlaag en zit in tegenstelling tot bij de GLB niet in het midden van de achterklep, maar in de achterbumper. De EQB is 4,68 meter lang en is daarmee dankzij afwijkend bumperwerk enkele centimeters langer dan de GLB.

De EQB zoals die nu in China is gepresenteerd en door de joint-venture Beijing Benz Automotive wordt gebouwd, heeft een 292 pk sterke elektrische aandrijflijn. In Europa komt de EQB in ieder geval beschikbaar met voor- en vierwielaandrijving. Mercedes-Benz maakt al melding van "[...] meer dan 272 pk sterke versies". De accucapaciteit bedraagt in Europa straks 66,5 kWh. Daarmee is het accupakket net zo groot als in de EQA. De EQA is beschikbaar als 190 pk en 375 Nm sterke 250. We mikken er op dat ook de EQB zo'n 250-versie krijgt. Daarnaast spreekt het merk al van een 350-variant. Mogelijk is dit de 272 pk sterke smaak. Die EQB 350 4Matic komt in ieder geval 419 WLTP-kilometers ver op een lading. Het accupakket is met wisselstroom (AC) met een laadvermogen van tot 11 kW op te laden. Snelladen kan met een laadvermogen van maximaal 100 kW.

Net als de GLB komt de EQB beschikbaar als vijf- en als zevenzitter. De bagageruimte van de vijfzitsversie meet 495 liter, die van de zevenzitter 465 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je in de vijf- en zevenzitter respectievelijk 1.710 liter en 1.620 liter meezeulen. Optioneel levert Mercedes-Benz de EQB met een over 14 centimeter verschuifbare tweede zitrij. Hiermee valt de bagageruimte met tot 190 liter te vergroten. Het interieur van de EQB zorgt voor weinig verrassingen, het komt immers overeen met dat van de GLB.

De in Europa te verkopen EQB rolt later dit jaar in Hongarije van de band. Prijzen en uitgebreide technische specificaties volgen in aanloop naar de marktintroductie die tegen het eind van dit jaar plaatsvindt.