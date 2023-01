Mercedes-Benz EQA: facelift voor Benz' kleinste EV

2.047 stuks. Zoveel exemplaren van de EQA heeft Mercedes-Benz tot op heden in Nederland verkocht. Dat is geen bijster groot aantal, maar lang is de elektrische Mercedes-Benz EQA dan ook nog niet in ons land te koop. De eerste exemplaren werden in februari 2021 gekentekend en dus beleefde de EQA zijn marktdebuut in een tijd dat de levertijd van nieuwe auto's lang was (en nog altijd is). Ondanks dat de EQA nog vrij jong is, is er in Stuttgart al uitgebreid nagedacht over de gefacelifte versie die je op deze foto's al kunt zien.

Waarom Mercedes-Benz de EQA al zo vroeg bijpunt? Dat heeft ongetwijfeld te maken met de GLA waar hij in feite de elektrische versie van is. De Mercedes-Benz GLA werd immers ruim een jaar eerder al gepresenteerd. Daar komt bij dat de A- en B-klasse - zustermodellen in de compacte modelfamilie van Mercedes-Benz - onlangs al een facelift ondergingen. De gefacelifte GLA is al eens in camouflagepak voorbij de lens van onze spionagefotograaf gereden en dan kan de EQA natuurlijk niet achterblijven.

Wat voor de reeds gepresenteerde vernieuwde A- en B-klasse geldt, gaat straks ongetwijfeld ook voor de GLA en EQA gelden. Dat betekent dat je geen intensieve uiterlijke aanpassingen hoeft te verwachten. Reken op vernieuwde bumpers van zowel de reguliere uitvoeringen als de sportiever uitgedoste AMG-Line-versies. De koplampen worden subtiel vernieuwd en de achterlichten lijken een nieuwe lichtsignatuur te krijgen. Reken verder op de komst van een vernieuwd MBUX-infotainmentsysteem. De komst van dat systeem betekent ook het verdwijnen van het touchpad om het mee aan te sturen. Bij de A- en B-klasse ruimde die immers eerder al het veld.

Aandrijflijnen

De Mercedes-Benz EQA is in Nederland met een relatief groot aantal aandrijflijnen beschikbaar. De elektrische cross-over is er als 190 pk sterke EQA 250 met 66,5 kWh accu én als de op deze foto's zichtbare EQA 250+. Die heeft ook een 190 pk sterke elektromotor, maar die haalt z'n levenslust uit een grotere 70,5 kWh accu. Hoger op de ladder staan de 228 pk sterke EQA 300 en de 292 pk krachtige EQA 350. Die hebben allebei de 66,5 kWh accu en dat maakt de EQA 250+ dus tot een bijzonder model. Het is dan ook niet geheel verrassend dat de EQA 250+ de versie is met de grootste actieradius (tot 529 kilometer).