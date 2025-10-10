Mercedes-Benz ELF kan onder meer met ruim 1.000 kW laden

Dit is de Mercedes-Benz ELF. Nee, het is geen mythisch figuurtje en hij heeft ook niets met een gelijknamige oliefabrikant te maken. De Mercedes-Benz ELF is oneerbiedig gezegd een rijdende laadstekkerdoos, waarmee tal van laadtechnologieën worden getest.

Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat we hier geen normale Mercedes-Benz eVito voor ons hebben. Er staat met koeienletters ELF op en dat staat voor Experimental Lade Fahrzeug, ofwel 'experimenteel laadvoertuig'. Dan gaat het uiteraard om het bijladen van stroom voor deze elektrische bus. Dat kan op tal van manieren en dat is nou net de bedoeling. Met dit rijdende laboratorium onderzoekt Mercedes-Benz allerlei verschillende manieren van het opladen van EV-accu's, met als doel dat het allemaal efficiënter en goed bruikbaar wordt in serieproductieauto's.

Laden met een megawatt

Op zichzelf nog niet zo bijzonder, maar de waarden die Mercedes nu al haalt, zijn dat op zich wel. Zo is de ELF bijvoorbeeld uitgerust met een CCS-lader, waarmee tot 900 kW laadvermogen te bereiken is. Dat is erg hoog voor een CCS-aansluiting. Mercedes-Benz spreekt over het bijladen van 100 kWh in 10 minuten. Mocht dat nog niet snel genoeg zijn, dan is er ook de zogeheten MCS (Megawatt Charging System)-aansluiting nog in de neus van de auto. Zoals de naam al aangeeft, moet je daarmee tenminste een MW (1.000 kW) aan laadvermogen bereiken. Deze aansluiting is in beginsel bedoeld voor voertuigen voor zwaar transport, zoals elektrische vrachtauto's. Dergelijke waarden moeten echter ook in personenauto's mogelijk zijn, als we bijvoorbeeld de beloftes van BYD, Zeekr en CATL mogen geloven.

De ELF kan ook opladen zonder stekker. Zo is er bijvoorbeeld inductief laden mogelijk, met behulp van magnetische resonantie. Daarmee is 11 kW laadvermogen mogelijk, vergelijkbaar met het laadvermogen van veel thuisladers. Eenzelfde vermogen wordt bereikt met conductief laden, waarbij er vanuit een platform in de grond een fysieke connectie gemaakt wordt met de bodem van de ELF. Het voordeel van deze twee manieren is dat je niet met een kabel in de weer hoeft en simpelweg door (nauwkeurig, zeker in het geval van conductief laden) parkeren de auto klaarmaakt voor het bijladen. Een derde manier is laden met behulp van een laadrobot. Ook dat probeert Mercedes-Benz met de ELF, net als ten slotte het bijladen via zonnepanelen op het dak van de bus.

Stroom leveren

Inmiddels kennen we van diverse autofabrikanten al het zogenoemde bidirectionele laden. Mercedes-Benz onderzoekt met de ELF de mogelijkheden en mogelijke verbeteringen op dit gebied. V2H (Vehicle to Home), V2G (Vehicle to Grid) en V2L (Vehicle to Load), het kan allemaal met de ELF. Mercedes-Benz wil met een speciaal 'laadecosysteem' MB.CHARGE een oplossing bieden om V2G zo goed mogelijk te integreren in de energievoorziening van huizen én men houdt zich bezig met de mogelijke versoepeling van regelgeving op dit gebied. We zijn benieuwd hoe we hier over een paar jaar op terugkijken, in elk geval zijn het interessante ontwikkelingen.