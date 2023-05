Mercedes-Benz eCitan: elektrisch busje met 280 km bereik

Mercedes-Benz presenteert de eCitan: de elektrische variant van zijn op de Renault Kangoo gebaseerde Citan, een compacte bestelauto. De eCitan is gelijk beschikbaar met een korte of langere wielbasis, waarbij eerstgenoemde ook direct met een tweede zitrij besteld kan worden. Het rijbereik ligt altijd op zo'n 280 km WLTP, de vanafprijs op €36.000 exclusief belastingen.

Na het verschijnen van de nieuwe Mercedes-Benz Citan in 2021, diens personenversie - de T-klasse - in 2022 en de elektrische T-klasse genaamd EQT afgelopen december, is het nu tijd voor de eCitan: de elektrische variant van de bestelautoversie. Die auto komt technisch vrijwel volledig overeen met de EQT en is aanvankelijk verkrijgbaar in drie vormen: twee met een kortere wielbasis en een met een langere.

De korte is gelijk verkrijgbaar als Panel Van en als Tourer met een tweede zitrij. De lange is er eerst alleen als besteller, maar komt later ook als Tourer en als 'Mixto', waarbij laatstgenoemde een tweede zitrij combineert met een laadruimte-zonder-ruiten, terwijl de Tourer een tot achteraan doorlopende glaspartij en achterruiten heeft. Óf een enkele achterruit, want optioneel is de eCitan uit te rusten met een achterklep in plaats van twee naar de zijkant openslaande deuren.

Wat is lang, wat is kort?

Gesproken over de korte, hebben we het in dit geval over een eCitan met een lengte van 4.498 mm. De lange is met 4.922 mm zo'n 42 cm langer, wat zich vertaalt in een laadcapaciteit van 722 kg en 3,7 kubieke meter - mits je voor de Panel Van gaat. De kortere variant slikt maximaal 544 kg en 3,05 kuub aan spullen. De eCitan is uit te rusten met een trekhaak, die tot 1.500 kg geremd mag trekken, en tot 750 kg ongeremd.

Welke variant je ook kiest; elke eCitan maakt gebruik van een 45 kWh groot accupakket, goed voor een WLTP-bereik van zo'n 280 km. De elektromotor van de Mercedes levert tot 122 pk en 245 Nm koppel en snelladen kan met tot 80 kW, zodat je in theorie in 38 minuten kunt bijladen van 10 tot 80 procent.

Mogelijkheden en beschikbaarheid

Mercedes-Benz levert de eCitan met twee uitrustingsniveaus: de Base en de Pro, waarbij de Pro zich onderscheidt met meegespoten deurgrepen en schuifdeurrails aan de buitenzijde. Ook heeft de Pro een rijkere standaarduitrusting, met een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch bedienbare ruiten, airco, een audiosysteem en led-verlichting in de laadruimte. Welke van die zaken ook op de Base zitten noemen de Duitsers niet, waardoor we alleen maar kunnen vermoeden dat de nieuwe eCitan desgewenst erg 'kaal' te bestellen is.

Of je nu voor een Base of een Pro gaat; zaken als het MBUX-multimediasysteem, parkeerhulp en een warmtepomp voor de interieurverwarming of -koeling zijn altijd opties. De met twee zitrijen uitgeruste Tourer-variant kent wel meer standaarduitrusting dan de Panel Van, want een aantal actieve veiligheidssystemen - zoals een dodehoekassistent en actieve lane-keeping - zijn daarop altijd aanwezig.

Op de website van Mercedes-Benz bedrijfswagens is de eCitan nog niet zichtbaar, maar reken erop dat-ie vanaf binnenkort te bestellen is. De internationale vanafprijs voor een 'korte' eCitan als Panel Van is €36.000 excl. belastingen, meer (en Nederlandse) prijzen volgen later.