Mercedes-Benz E-klasse Estate ook als E53 klaar voor onthulling

Nog heel even en Mercedes-Benz stelt de nieuwe E-klasse aan de wereld voor. Die auto zagen we in ingepakte vorm al meermaals voorbijkomen, maar nog niet als stationwagon met een 'mild' AMG-jasje.

Mercedes-Benz presenteert dit jaar een geheel nieuwe E-klasse. Die komt er wederom in sedan- en stationwagenvorm en krijgt ook weer een E53-smaak: een behandeling van AMG die resulteert in een auto die niet zo heftig is als de E63, maar wel sportievere designelementen en relatief veel vermogen kent. Een ingepakte Mercedes-AMG E53 Estate bewijst ten dele dat dat eveneens geldt voor de volgende generatie E-klasse. Op de spionagefoto's zien we een grille met verticale spijlen, grote wielen en remmen en vier uitlaateindstukken.

Naar verwachting zorgen die laatste voor een cilinder-eindstukverhouding van 1 op 1, want de E53 krijgt naar alle waarschijnlijkheid een iets geknepen variant van de aandrijflijn die we al kennen uit de nieuwe C63. Die combineert een plug-in hybride-systeem met een behoorlijk potente viercilinder, goed voor 680 pk in het geval van de sportieve C-klasse.

Verder is de gespotte auto flink ingepakt, waardoor de specifieke designelementen van de volgende E-klasse nog even geheim blijven. Veel verrassingen verwachten we niet; ga er maar vanuit dat de 'E' sterk lijkt op de huidige S-klasse. Een volvette AMG-variant van de nieuwe E-klasse ligt ook in het verschiet, maar die wist tot op heden de lens van onze fotograaf te ontwijken en komt pas later. Die AMG E-klasse krijgt naar verluidt een zescilinder-met-hybridesysteem onder zijn kap, een aandrijflijn die we tot dusver in geen ander model vinden. Voor de E53 (die met viercilinder) geldt dat we de onthulling gelijktijdig met die van de reguliere varianten van de nieuwe E-klasse verwachten.

Hoe het dashboard van de volgende generatie E-klasse eruit komt te zien, is al wel bekend: klik hier.