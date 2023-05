Mercedes-Benz CLS: gelikte pionier dit jaar uit productie

De carrière van de Audi A7 Sportback is in Nederland ten einde gekomen, maar elders in de wereld leeft dat sportiever gelijnde alternatief voor de A6 vooralsnog voort. Concurrent Mercedes-Benz CLS gaat een definitiever eind tegemoet. De Nederlandse importeur bevestigt aan AutoWeek dat de productie van de Mercedes-Benz CLS in augustus dit jaar stopt. Over een opvolger is niets bekend, maar het ligt niet voor de hand dat Mercedes-Benz de CLS een directe opvolger geeft. De nieuwe E-klasse moet bij Mercedes-Benz de kar in het segment gaan trekken. Wie een gelikt gelijnde Benz van behoorlijk formaat ambieert, kan uitwijken naar de elektrische EQE en naar de hoger gepositioneerde AMG GT 4-Door Coupé.

Met de eerste generatie CLS die Mercedes-Benz in 2004 presenteerde had het merk een relatief nieuwe niche te pakken. De CLS gold als alternatief voor wie de E-klasse Limousine te traditioneel gelijnd vond. De auto werd voorafgegaan door de Vision CLS, een studiemodel dat in 2003 tijdens de IAA van Frankfurt debuteerde. Het zou tot 2010 duren voordat Audi met de A7 Sportback een concurrent had klaargestoomd op basis van de toen actuele A6. BMW breidde zijn 6-serie in 2011 uit met een alternatief: de 6-serie Gran Coupé. De 6-serie Gran Coupé bestaat niet meer, de 6-serie werd - op de 6-Serie Gran Turismo na - na zijn meest recente generatiewissel omgedoopt tot 8-serie. Een 8-serie Gran Coupé bestaat nog wel.

De huidige derde generatie Mercedes-Benz CLS is voorlopig in ieder geval nog gewoon te bestellen. Hij is er in Nederland als CLS 350, CLS 450, CLS 220d, CLS 300d, CLS 400d en als sportiever ingestelde Mercedes-AMG CLS 53 4Matic. De vanafprijs van de Mercedes-Benz CLS bedraagt net geen 89 mille.

Mercedes-Benz CLS in Nederland

Verspreid over drie generaties heeft Mercedes-Benz in Nederland tussen 2004 en nu 2.156 exemplaren van de CLS verkocht. In zijn eerste volle verkoopjaar - 2005 - zijn er in ons land 383 exemplaren van geleverd. Dat was direct het beste jaar dat de CLS hier zou hebben. Tot de komst van de tweede generatie CLS in 2010 zakten de jaarlijkse leveringen van de 'oer-CLS' stapsgewijs terug. De komst van de tweede CLS - waar ook een Shooting Brake-variant van verscheen - zorgde voor een opleving van het aantal CLS-klanten. In 2011 schopte die tweede generatie Mercedes-Benz CLS het namelijk tot 305 exemplaren. Net als we bij de eerste CLS zagen zakte ook de interesse in de tweede generatie CLS na het eerste volle verkoopjaar. En rap ook. In 2012 werden er nog 131 exemplaren van gekentekend. In 2014 nog slechts 61. In 2015 vonden nog 93 stuks een Nederlandse eigenaar, maar 2016 en 2017 waren met achtereenvolgens 31 en 47 registraties bepaald geen topjaren voor de CLS. De huidige derde generatie stond vanaf 2018 in de Nederlandse showrooms. In zijn introductiejaar werden er 71 stuks van gekentekend. In 2019 kozen 50 Nederlandse consumenten voor de aalgladde vierdeurs, in 2020 en 2021 nog slechts 21 en 15. Vorig jaar bleef de Nederlandse leveringsteller op 22 stuks steken. Dit jaar zijn er 3 exemplaren gekentekend.