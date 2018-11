Mercedes-Benz CLA verliest camouflage

Het verhaal is inmiddels bekend: Mercedes gaat de CLA, die in z’n vorige gedaante toch echt een sedan op basis van de A-klasse was, naast de nieuwe A-klasse Sedan positioneren als vierdeurs coupé. Om z’n coupé-eigenschappen nog wat extra te benadrukken zal de auto qua uiterlijk sterk lijken op het model dat de vierdeurs coupé-trend inluidde: de CLS. Zoals bij alle auto’s met de naam ‘Coupé’ in het gamma van Mercedes huist de kentekenplaat bij de CLA in de achterbumper. De achterlichten eindigen in een punt de koplampen staan in een nadrukkelijke V-vorm ten opzichte van elkaar opgesteld. Op de nieuwe beelden is voor het eerst goed te zien dat de voorste lichtunits aan de onderkant een opvallende uitloper hebben, waarmee ze duidelijk anders zijn dan die van de grote broer.

Het opvallendste verschil tussen de vierdeurs A-klasse en deze CLA is echter de daklijn, die grotendeels trouw blijft aan het silhouet van de uitgaande CLA. Ook de zijruitpartij is herkenbaar. Overigens komt er ook weer een CLA Shooting Brake. De A-klasse-familie wordt verder nog uitgebreid met een nieuwe GLA en een meer SUV-achtige GLB. Samen met de B-klasse komt het totaal aantal modellen op Mercedes’ compacte MFA-basis al op zeven stuks. In totaal plant het merk acht modellen op dit platform.