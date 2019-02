Mercedes-Benz CLA Shooting Brake staat in Genève

Mercedes-Benz bevestigt dat het tijdens de Autosalon van Genève straks het doek trekt van de CLA Shooting Brake. Uit eerdere spionageplaten konden we al opmaken dat Mercedes inderdaad met een opvolger van de in 2015 gepresenteerde CLA-variant op de proppen zou komen. Nu is dus ook bekend waar en wanneer die auto aan het publiek wordt voorgesteld.

Meer nieuws? Jazeker. Mercedes-Benz presenteert namelijk ook de Concept EQV in Genève, een studiemodel dat in de vorm van een volledig elektrisch busje is gegoten. Het EQ-label, dat we momenteel alleen kennen van de EQ C en van de EQ A Concept, blijft dus niet beperkt tot reguliere hatchbacks, sedans en cross-overs. Ook stelt Mercedes-Benz in Genève de gefacelifte GLC-klasse aan het publiek voor, een auto die onder andere kennismaakt met Mercedes' MBUX-infotainmentsysteem. De optische wijzigingen zullen vrij subtiel zijn.