Mercedes-Benz komt met een All-Terrain-versie van de nieuwe C-klasse. Dat verklaart het merk in gesprek met diverse media, waaronder AutoWeek. Over andere varianten blijft het nog wat geheimzinniger.

De gloednieuwe Mercedes-Benz C-klasse heeft op termijn een primeur. Niet alleen het feit dat er enkel nog viercilinders in leverbaar worden, maar ook dat er een All-Terrain van komt. Mercedes-Benz verklaart dat de C-klasse Estate op den duur als deze hoger op z'n wielen staande en ruiger aangeklede vierwielaangedreven versie komt. Van grote broer E-klasse kennen we al een All-Terrain, maar voor de C-klasse is dat nieuw. Wanneer de C-klasse Estate All-Terrain, is nog niet duidelijk.

Waarschijnlijk wordt de All-Terrain-variant leverbaar voor de versies die van meet af aan al met 4Matic leverbaar zijn. Dan kijken we in eerste instantie naar de sterkste mild-hybride varianten, de C300 en C300d, respectievelijk 258 pk en 265 pk sterk. De C200 en C220d met hun respectievelijk 204 pk en 200 pk zouden echter ook geen gekke kandidaten zijn. Of-ie ook in combinatie met de plug-in hybride aandrijflijn van de C300e leverbaar wordt, valt nog te bezien. Overigens is het ook nog afwachten of-ie ook voor de Nederlandse markt bedoeld is.

Coupé en Cabrio

Hoewel Mercedes-Benz al wel wilde onthullen dat de All-Terrain komt, is het beduidend geheimzinniger als het aankomt op een eventueel vervolg voor de C-klasse Coupé en Cabriolet. Logischerwijs zouden die sowieso een stukje later pas ten tonele verschijnen dan de Sedan en Estate, maar er is überhaupt nog geen levensteken van prototypen. Volgens Mercedes blijven de huidige Coupé en Cabriolet nog wat langer leverbaar naast de nieuwe C-klasse. Dat klinkt vooralsnog weinig hoopvol voor wie op gloednieuwe opvolgers hoopt.

Niet volledig elektrisch

Op een volledig elektrische C-klasse hoeven we in ieder geval niet te rekenen. Dit platform is 'daar niet voor bedoeld' en Mercedes ziet het als 'de meest logische stap' om bij deze auto voor plug-in hybride versies als maximale elektrificatie te gaan. Op zich niet vreemd als je bedenkt dat er op een puur voor EV's bestemd EVA-platform is, waarop tal van puur elektrische EQ-modellen komen. De E-klasse krijgt een elektrisch equivalent in de vorm van de EQE, voor de S-klasse vervult de EQS die rol. In het segment van de C-klasse is er nu al een tijdje de EQC. Van een elektrische sedan naast de C-klasse is vooralsnog geen sprake en Mercedes laat ook op geen enkele manier doorschemeren dat daar verandering in komt. Zeg echter nooit nooit, concurrent BMW komt immers bijvoorbeeld wél met een elektrisch alternatief voor de 3-serie, de nieuwe i3.