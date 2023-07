Mercedes-Benz C-klasse (1996) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Waar de Mercedes-Benz 190 W201 (de 'Baby-Benz') haast onvermoeibaar nog in relatief groten getale door blijft rijden, is opvolger W202 wat sneller aan het verdwijnen. Ongetwijfeld heeft export daarin een flinke rol gespeeld, maar de eerste C-klasse was helaas ook niet helemaal zo onverwoestbaar als zijn voorganger. Dan hebben we het in het bijzonder over het koetswerk, want ze wilden Mercedes-onwaardig makkelijk roesten. Dat schijnt wel vooral de kop op te steken bij de wat later gebouwde exemplaren. We hebben er hier eentje uit 1996 te pakken, dus die zit wat dat betreft misschien nog net aan de goede kant. Sowieso lijkt roest bij deze nog geen probleem.

Nee, afgaande op de foto's staat er een knappe auto. Dan hebben we het niet alleen over de staat van de auto, maar ook over de uitvoering. Ook al is het slechts een C, het is een deftige verschijning zo in het beige (champagne-achtig), met een sportief randje dankzij de lichtmetalen wielen. Het interieur ademt een vrij hoge mate van tijdloosheid. De kleurstelling, de houten accenten, de vrije strakke lijnen van het dashboard; deze toch alweer 27 jaar oude C-klasse is mooi oud geworden. Hij zit bovendien lekker in zijn spullen. Behalve de met leer beklede en elektrisch verstelbare voorstoelen heb je uiteraard elektrisch bedienbare ramen voor en achter, een elektrisch bedienbaar schuif- kanteldak, elektrisch verstelbare zijspiegels en automatische climate control.

Al die luxe past goed bij de versie, want het is een C280 en dat was destijds de subtopper. Alleen de C36 AMG stond er nog boven. In de neus ligt een heerlijke bijna 200 pk sterke 2,8-liter zes-in-lijn, die in dit geval via een automaat zijn krachten naar de achterwielen stuurt. Goed voor een 0 naar 100 km/h-sprint in 8,5 seconden en een topsnelheid van 227 km/h.

De kans is groot dat deze Mercedes-Benz C-klasse in 1996 gloednieuw heeft staan glimmen op Wall Street als nieuwe aanwinst van een beurshandelaar, want volgens de aanbieder komt de auto oorspronkelijk uit New York. Dat het een in Noord-Amerika geleverde C-klasse is, had je ongetwijfeld al wel gespot. De oorspronkelijke kentekenplaten zijn nog aanwezig volgens de adverteerder. Die zijn er in 1998 al af gegaan, want toen is de auto in Nederland ingevoerd. Een jaar later is de C280 naar een Nederlandse eigenaar gegaan die 'm maar liefst tot 2015 heeft gehad. Daarna zijn er nog drie eigenaren geweest die de Mercedes wat korter in bezit hadden. Ben jij de volgende eigenaar? De vraagprijs is €5.995. Dat is niet mals, maar je struikelt ook niet bepaald meer over de knappe W202's.