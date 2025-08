In een presentatie voor aandeelhouders blikt Mercedes-Benz uitgebreid terug op het tweede kwartaal, maar het blikt ook vooruit. Het brengt zijn aandeelhouders op de hoogte van wat het tot en met 2027 gaat uitspoken. Dat blijkt heel wat te zijn. Mercedes-Benz brengt tot en met 2027 maar liefst dertig nieuwkomers uit waarvan de helft een EV is.

Het is niet helemaal helder of het hier om puur volledig nieuwe of ook om gefacelifte modellen gaat. We zitten in op het laatste. Daarbij verwachten we dat Mercedes-Benz carrosserievarianten van modellen elk als een los model rekent. Een voorbeeld: de dit jaar onthulde CLA Sedan telt als twee modellen, die is er met verbrandingsmotoren én als EV. De CLA Shooting Brake die reeds is gepresenteerd en die in 2026 op de markt komt, telt op vergelijkbare wijze als twee modellen. Zo zit Mercedes-Benz met enkel 'de CLA' al op vier modellen, al telt de CLA níet mee in de genoemde '30 nieuwe modellen'.

Volgend jaar - in 2026 dus - komt Mercedes-Benz met zeven nieuwe modellen met verbrandingsmotoren. Daarvan bevinden zich vijf stuks in wat Mercedes-Benz 'het topsegment' noemt, denk aan auto's in de SL- en S-categorie. Twee nieuwe brandstofmodellen zijn wat Mercedes-Benz 'Core'-modellen noemt, één nieuwe Benz met verbrandingsmotoren valt in wat de Duitsers aanduiden als de 'Instap'-klasse. In de topklasse komen volgend jaar vijf nieuwe elektrische auto's, in het Core-groepje twee nieuwe modellen en in het Entry-segment eveneens twee.

In 2027 gaat met name het offensief in de topklasse door. Daarin lanceert Mercedes-Benz vijf nieuwe EV's én vijf nieuwe brandstofmodellen. In de Core-groep gaat het om twee brandstofmodellen en één EV, terwijl in de Entry-categorie enkel één nieuwe EV gepland staat.

Maar er zijn nog meer interessante aankondigingen. Zo komt Mercedes-Benz rond het eind van dit decennium met een volledig nieuwe S-klasse. Daarvan komen zowel elektrische versies als varianten met verbrandingsmotoren. De tweedeling EQS/S-klasse komt dan dus te vervallen. Verder weten we dat onder meer een elektrisch equivalent van de C-klasse - en alle verschijningsvormen die daarbij horen - de nieuwe GLC, een nieuwe GLB en een gelikte elektrische opvolger voor de AMG GT 4-Door tussen de nieuwkomers zitten.