Mercedes-Benz bevestigt komst EQA en S-klasse voor dit jaar

Daimler meldt dat het in 2019 een omzet draaide van € 172,7 miljard euro, 3 procent meer dan in 2018. De EBIT, de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente en belasting, lag op € 4,3 miljard euro. De nettowinst kwam, onder meer door heftige investeringen, vorig jaar op € 2,7 miljard te liggen, fors lager dan de € 7,6 miljard waar Daimler in 2018 op eindigde. Wél verkocht Mercedes-Benz in 2019 met 2.385.400 meer auto's dan de 2.282.800 stuks die het een jaar eerder aan de man bracht. Mercedes-Benz blikt vooruit op de resultaten van 2020 en bevestigt de komst van in ieder geval twee modellen.

Mercedes-Benz bevestigt dat de EQA in de herfst van dit jaar op de markt komt. De EQA wordt, in tegenstelling tot de EQA Concept die in 2017 in Frankfurt werd gepresenteerd, geen hatchback maar een cross-over. Het is namelijk de volledig elektrische versie van de nieuwe tweede generatie van de GLA. Mercedes-Benz meldt verder dat ook de nieuwe S-klasse dit jaar op de markt komt. Die S-klasse krijgt in de vorm van de nog te onthullen EQS ook een volledig elektrische broer.