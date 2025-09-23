Mercedes-Benz B-klasse niet meer bestelbaar

De Mercedes-Benz B-klasse is in Nederland en België uit de configurator verdwenen. Daarmee komt er na drie generaties een einde aan de carrière B-klasse, die geen opvolger krijgt.

Het verdwijnen van de B-klasse stond al in de planning en is dus geen complete verrassing, maar kunnen we toch omschrijven als het einde van een tijdperk. De B-klasse was immers in alles een afgeleide van de oorspronkelijke A-klasse, en had tot het laatst die typische, MPV-achtige vorm die ook bij de eerste A-klasses zo kenmerkend was. Aanvankelijk leverde dat best een bijzondere situatie op, want de in 2004 gelanceerde B-klasse zat qua maatvoering en concept wel erg dichtbij de A-klasse uit die tijd. Rond het verschijnen van de tweede generatie B-klasse werd dat beter, want toen was de A al de sportieve hatchback die hij nu nog steeds is.

De B-klasse werd daarmee ineens uniek en vond toch nog best veel klanten, in Nederland niet in de laatste plaats dankzij de politie. De wetshandhavers kozen in 2018 voor de generatie B-klasse die toen al aan het verdwijnen was, al zijn er later ook veel B’s van het nieuwste type in rood/blauwe strepen afgeleverd. Aan dat hoofdstuk van de Mercedes-Benz B-klasse kwam overigens al eerder een eind, want de BMW X1 en Ford Kuga gaan de Mercedessen bij de politie vervangen.

De B-klasse is inmiddels uit de Nederlandse configurator verdwenen, maar is nog wel uit voorraad te krijgen. Ook in België vonden we het model niet meer in de configurator terug. In Duitsland wel, maar de importeur bevestigt wel dat het verdwijnen van de B-klasse per begin september een internationaal besluit is. Over en sluiten dus voor dit bijzondere model.

Mercedes-Benz heeft al aangekondigd dat de B-klasse geen opvolger krijgt. De A-klasse verdwijnt ook en de CLA wordt in beginsel het nieuwe basismodel, hoewel de A nog tot 2028 mag blijven en Mercedes ook nog twee compacte SUV's klaarstoomt op dit platform.