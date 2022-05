Mercedes-AMG SL 43 levert SL €70.000 lagere vanafprijs op

De langverwachte nieuwe Mercedes-AMG SL beleefde zijn debuut in twee versies. Mercedes-Benz zette de open nieuwkomer als 476 pk sterke SL 55 4Matic+ en als maar liefst 585 pk sterke SL 63 4Matic+ op de Nederlandse prijslijst. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allebei hebben ze een machtige 4.0-biturbo-V8 onder de kap, een machine waar het Nederlandse bpm-monster maar wat graag zijn tanden in zet. De vanafprijs van de SL lag dan ook op maar liefst €231.004 voor de SL 55. Mercedes-Benz zet nu een nieuwe instapversie op de prijslijst die de SL een stuk toegankelijker moet maken, al moet je dat met een korrel zout nemen.

De Mercedes-AMG SL 43 komt het Nederlandse gamma versterken. Die versie heeft niet alleen een mild-hybride 2.0-viercilinder in plaats van een V8 onder de kap, maar heeft ook nog eens achter- in plaats van vierwielaandrijving. De fiscale prijs van de Mercedes-AMG SL 43 is vastgesteld op €159.969. Dat is exclusief kosten rijklaarmaken, die bij de SL 55 4Matic+ en SL 63 4Matic+ €2.000 bedragen. Tellen we die twee mille bij de fiscale prijs op, dan komen we op een vanafprijs van de Mercedes-AMG SL 43 van €161.969. Dat is nog altijd een stevig bedrag, maar wel een kleine €70.000 minder dan je voor de voorheen goedkoopste SL (SL 55 4Matic+) kwijt was.

Ook in de Mercedes-AMG SL 43 hoef je je helemaal nergens voor te schamen. De 2.0 viercilinder is niet zomaar een vierpitter, maar een 381 pk en 480 Nm sterke mild-hybride machine, die dankzij Mercedes' EQ Boost-systeem tijdelijk nog eens 14 pk op de weg brengt. De SL 43 heeft ook nog eens een elektrisch aangestuurde turbo, die in een fractie van een seconde kan opspoelen. De SL 43 AMG schiet in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en moet een topsnelheid van 275 km/h kunnen halen. Leuk weetje: de SL 43 AMG is niet de eerste SL met een viercilinder. Tussen 1955 en 1963 verkocht Mercedes-Benz namelijk de 190 SL met een 1.9-viercilinder.