Mercedes-AMG S 63 E Performance: dik 800 pk en 1.480 Nm!

De Mercedes-Benz S-klasse was al in tal van versies te krijgen. Van reguliere benzineversies tot plug-ins en van diesels tot een met glimmers overladen Maybach-versie. Vandaag maken we kennis met de absolute sportieve topversie: de Mercedes-AMG S 63 E Performance. Een ruim 800 pk sterke plug-in hybride.

Tot op heden was de 612 pk sterke 6.0 V12 die in de Mercedes-Maybach S-klasse ligt de sterkste machine die Mercedes-Benz in zijn topsedan leverde, maar er is een nieuwe pk-heerser opgestaan in het land van verwennerij. Maak kennis met de Mercedes-AMG S 63 E Performance, de sportieve topversie waarvan het 'E Performance'-deel van de naam al weggeeft dat we met een beul van een plug-in hybride te maken hebben.

Voor het eerst heeft de S 63 AMG een stekker, maar heel verwonderlijk is dat niet. Ook de Mercedes-AMG GT 4-Door heeft als S 63 S E Performance namelijk een megasterke plug-in hybride aandrijflijn. In de S 63 E Performance is de hardware echter net even anders. Waar de topversie van de AMG GT 4-Door een 639 pk sterke V8 heeft die samen met een 204 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 843 pk en 1.470 Nm, is de Mercedes-AMG S 63 E Performance iets milder. Maar dat is uiterst relatief. De top-S claimt alsnog de titel 'sterkste S-klasse ooit'.

De Mercedes-Amg S 63 E Performance heeft namelijk een 4,0-liter grote V8 die 612 pk en 900 Nm opwekt. Samen met een 190 pk en 320 Nm elektromotor levert dat Mercedes' niet-elektrische topsedan - er bestaat immers ook een EQS - een systeemvermogen op van 802 pk en 1.430 Nm. Alsnog bizarre waarden. De net geen 2.600 kilo wegende sportieve en vierwielaangedreven top-S beukt daarmee in 3,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 250 km/h, maar die valt optioneel te verhogen tot 290 km/h. Schakelen gaat overigens middels een AMG Speedshift-automaat met 9 versnellingen.

Dat het plug-in hybride deel van de aandrijflijn vooral is gericht op extra sportieve prestaties, blijkt wel uit de elektrische actieradius. De Mercedes-AMG S 63 E Performance perst namelijk 33 elektrische kilometers uit zijn 13,1 kWh accu. Ter vergelijking: de plug-in hybride S 450e en S580e hebben een 28,6 kWh accu die een actieradius van tot 114 kilometer mogelijk maakt. Rondstekkeren kan, maar met mate. Het accupakket is wel aanzienlijk groter dan in de AMG GT 4-Door E Performance, daarin ligt namelijk een 6,1 kWh accu waarmee je slechts 12 kilometer elektrisch kunt rondzoemen.

AMG

Natuurlijk is de top-S volgestopt met high tech AMG-spullen. Zo heeft de S 63 AMG actieve rolstabilisatie, een mee- en tegensturende achteras. AMG Ride Control+ gedoopte adaptieve luchtvering? Van de partij.

Voor het eerst is ook de S-klasse in AMG 63-trim te krijgen met een typische AMG-grille met verticale lamellen. Het gespierde slagschip staat op 21-inch lichtmetaal en heeft natuurlijk de AMG-kenmerkende vier hoekige uitlaatpijpen onderaan z'n bilpartij. Rondom is de top-S natuurlijk weer op relatief subtiele wijze volgehangen met uiterlijke extraatjes. Het interieur is tot in de kleinste hoekjes en nisjes bedekt met materialen als nappaleer. Ook het stuurwiel is specifiek uit de stal van AMG afkomstig. Er zijn maar liefst zeven rijmodi om uit te kiezen: Electric, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Slippery en Individual.