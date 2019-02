Mercedes-AMG presenteert GLE 53 4Matic

De nieuwe GLE-klasse had al een stel dieselversies en een benzinevariant op zijn motorenlijst staan en vandaag wordt het GLE-portfolio uitgebreid met een AMG-variant. De SUV komt dit jaar namelijk beschikbaar als deze GLE 54 4Matic+, een variant met een 3,0-liter grote zes-in-lijn in zijn hoge neus.

Die zescilinder is 435 pk en 520 Nm sterk en verdeelt zijn vermogen via een negentraps automaat over alle vier de wielen. De GLE53 is een AMG-kind van zijn tijd en dat betekent dat ook deze nieuwkomer over EQ Boost beschikt, een systeem waarmee de GLE tijdelijk over 22 pk en 250 Nm extra komt te beschikken. Met deze aandrijflijn lanceert de GLE53 zich in 5,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 250 km/h. Voor het eerst kan het EQ Boost-systeem de GLE ook op snelheid houden en dat betekent dat het verbruik dankzij deze elektro-ondersteuning op die momenten wordt teruggedrongen. Het gemiddeld verbruik moet volgens Daimler op 9,3 l/100 km liggen.

De SUV is uitgerust met AMG Active Ride Control om, zo stellen de Duitsers, onder alle omstandigheden een juist afgesteld onderstel te hebben. Het systeem is gebaseerd op AMG Ride Control+. Inderdaad: luchtvering dus. Een aangepaste stuurinrichting en grotere, krachtigere remmen rondom moeten het sportieve karakter van deze nieuwe AMG-smaak verder benadrukken. Via AMG Dynamic Select is het gevaarte in diverse rijmodi te zetten.

Vanbuiten is de AMG-variant van de GLE natuurlijk te herkennen aan zijn Panamericana-grille met vijftien verticale spijlen. Verder onderscheiden zaken als het sportiever ogende bumperwerk en de speciale 20- tot 22-inch grote lichtmetalen wielen deze GLE van zijn conventionelere broeders.