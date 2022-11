Mercedes-AMG One snelste straatlegale auto op Nürburgring

Het heeft wat voeten in de aarde gekregen om hem klaar te krijgen, maar het was het waard: de Mercedes-AMG One is officieel de snelste straatlegale productieauto ooit op de Nürburgring-Nordschleife.

Voor autofabrikanten met bloedsnelle scheurmonsters in hun aanbod is er weinig zo prestigieus als het ronderecord op de Nürburgring-Nordschleife pakken. Al geruime tijd had Porsche het record voor straatlegale auto's in handen, maar nu gaat Mercedes-AMG ermee aan de haal. De bijzondere ruim 1.000 pk sterke Mercedes-AMG One is in 6:35.183 over het befaamde circuit in de Duitse Eifel gejaagd.

Coureur Maro Engel stuurde de hybride hypercar met Formule 1-aandrijflijn op 28 oktober in recordtijd door de 'Groene Hel'. Dat het geen 'one lap wonder' was, blijkt wel uit het feit dat Engel eerder die dag ook al een recordtijd reed met de Mercedes-AMG One. De Duitser was niet helemaal tevreden met die ronde en ging vlak voor het sluiten van het circuit voor nog een laatste poging. Dat leverde de nog snellere tijd op, die nu in de boeken is gegaan. De tijd van 6:35.183 geldt voor de 20,832 km lange omloop. Op de kortere baanvariant die wordt gebruikt voor de zogenoemde Super Test voor sportauto's gaat het om een tijd van 6:30.705.

Het vorige record was zoals gezegd in handen van Porsche. Dat ging in juni 2021 met een Porsche 911 GT2 RS van de vorige generatie in 6:40.30 de baan rond. De Mercedes-AMG One heeft daar even ruim 5 seconden van afgeschaafd. Overigens heeft Porsche nog wel het record voor snelste elektrische productieauto in handen. Afgelopen zomer ging de Porsche Taycan Turbo S in 7:33 de baan rond. De snelste ronde voor een niet straatlegale auto staat ook op naam van Porsche. In 2018 stuurde Timo Bernhard een aangepaste Porsche 919 Hybrid EVO in slechts 5:19.546 over de Ring.