Mercedes-AMG One komt nog iets later

De Mercedes-AMG One is ongetwijfeld bloedsnel, maar datzelfde kunnen we nog niet helemaal zeggen over de marktintroductie. Die liep eerder al vertraging op en nu meldt AMG dat de schatrijke klanten nog tot 2021 geduld moeten hebben.

Met grote spanning wachten enkelen van de allerrijksten op de levering van hun Mercedes-AMG One. Al vanaf 2017 weten we al wat we van de auto mogen verwachten, maar sindsdien is de introductie steeds iets vooruit geschoven. De laatste keer werd 2020 nog genoemd als deadline, maar inmiddels is helder geworden dat het in 2021 dan écht gaat gebeuren. Dat heeft Road and Track vernomen van een AMG-topman. Het aanpassen van de motor voor gebruik op de openbare weg én de tussentijds ingevoerde strengere WLTP-cyclus worden als belangrijkste redenen genoemd voor de vertraging.

Het zal het wachten ongetwijfeld nog steeds waard zijn als het dan eenmaal zo is. Met de One brengt Mercedes-AMG Formule 1-techniek naar de openbare weg. De 1,6-liter V6 met elektrische ondersteuning is grotendeels overgeheveld uit de aandrijflijn van Mercedes' Formule 1-auto's. Het moet de ruim 1.000 pk sterke One in minder dan twee seconden naar 100 km/h stuwen. 680 pk daarvan gaat naar de achterwielen, het overige deel komt via de voorwielen tot z'n recht. De topsnelheid komt boven de 350 km/h uit. Onder anderen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Nico Rosberg behoren tot de (ex-) Formule 1-coureurs die hun handtekening onder het koopcontract hebben gezet.