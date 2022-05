Mercedes-AMG One is los: 1.063 pk sterk dankzij F1-aandrijflijn

Al in 2017 liet Mercedes-AMG de Project One zien, een hypercar met Formule 1-techniek die daadwerkelijk in productie zou gaan. Obstakels tijdens de ontwikkeling van de auto zorgden ervoor dat de Mercedes-AMG One een kleine vijf jaar later nog altijd niet productierijp was. Was, inderdaad. Mercedes-Benz heeft de AMG One nu eindelijk gereed en heeft in het 55 jarig bestaan van zijn AMG-divisie het ideale haakje gevonden om de auto nu te presenteren.

Highlights

Straatlegale hypercar met F1-aandrijflijn

1.6 V6 en vier elektromotoren

1.063 pk, 11.000 tpm, vierwielaandrijving en geautomatiseerde zevenbak

0-300 km/h in 15,6 seconden

De Mercedes-AMG One is misschien wel de meest absurde auto die Mercedes-Benz de laatste jaren heeft gepresenteerd. En dat zegt wat, we kennen immers modellen als de knotsgekke Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Laat de ingrediënten van de AMG One even op je inwerken: een plug-in hybride hypercar met een 1.6 liter V6, vier elektromotoren en een systeemvermogen van 1.063 pk (!) die Mercedes-AMG samen met het team heeft ontwikkeld dat ook de F1-aandrijflijnen het levenslicht schenkt.

De 1,6-liter kleine V6 van de machtige Mercedes-AMG One is een afgeleide van de krachtbron van de Mercedes-AMG F1 W07 Hybrid, de Formule 1-auto waarmee Nico Rosberg in 2016 wereldkampioen werd. Die kleine zescilinder, met cilinderpotjes van elk slechts 267 cc, is een extreem hoogtoerige machine die zijn maximale vermogen van 574 pk pas bij 9.000 tpm vrijgeeft. Pas bij 11.000 tpm hakt de begrenzer erin. Die grens ligt hoog, maar om een langere levensduur van de motor te garanderen fors minder hoog dan de toerentalgrens van een F1-auto.

Die achter de voorstoelen gelegen 1.6 krijgt bijval van niet één, niet twee en ook niet van drie, maar van maar liefst vier elektromotoren. De AMG One heeft een 163 pk krachtige unit op de krukas, twee samen 326 pk sterke elektromotoren op de vooras en een elektrische uitlaatgasturbo die 122 pk kan leveren. Het levert de Mercedes-AMG One een systeemvermogen op van 1.063 pk. De AMG One heeft een geautomatiseerde handgeschakelde zevenbak die de krachten van de 1.6 overbrengen op de achterwielen. AMG's exces is - hoe kan het ook anders - simpelweg bloedsnel.

De 4,76 meter lange, 2,01 meter brede en slechts 1,26 meter hoge Mercedes-AMG One legt ondanks zijn complexe aandrijflijn maar dankzij de veelvuldige toepassing van lichtgewicht materialen zoals koolstofvezel 1.695 kilo in de schaal. De vierwielaangedreven extremist stampt in 2,9 seconden naar de 100 km/h. Dat is rap, maar in hypercarland niets om je over te verbazen. Indrukwekkender zijn de slechts 7 tellen die AMG's automobiele hyperbool nodig heeft om de 200 km/h te bereiken en de 15,6 tellen waarna je vanuit stilstand met 300 km/h over het asfalt jaagt. De topsnelheid bedraagt een indrukwekkende 352 km/h. De vooras wordt nooit door de verbrandingsmotor aangedreven, de achterwielen worden door zowel de 1.6 V6 als de elektromotoren in beweging gezet. Koolstofkeramische AMG-remmerij is aanwezig om het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen.

Achter de voor 19- en achter 20-inch lichtgewicht wielen houden zich remschijven vrij van een formaat waarin je bij de lokale pizzeria net niet een pizza kunt bestellen. Voor hebben de schijven een diameter van 39,8 centimeter, achter zijn ze 38 centimeter groot. Zoals gezegd is de Mercedes-AMG One een plug-in hybride en dus is er een 8,7 k-h accu met een hoge vermogensdichtheid aan boord waar je tot 18,1 kilometer elektrisch mee kunt rijden. Opladen geschiedt middels een bescheiden 3,7-kW boordlader.

Het kan niet anders dan dat de AMG One een visueel spektakelstuk is. De Mercedes-AMG One lijkt als twee druppels water op de Project One uit 2017, al nemen we in de achterzijde onder meer parkeersensoren en een camera waar. Ook de definitieve One heeft dus vlinderdeuren. De met actieve aerodynamica doorspekte AMG One heeft een middels airbrush aangebrachte Mercedes-ster op zijn front, gigantische koelopeningen in zijn bumper, actieve kleppen in de voorschermen en een fikse luchthapper op het dak die overloopt in wat Mercedes-AMG een haaienvin noemt: een verticale spoiler op de achterzijde die de stabiliteit in bochten ten goede moet komen. De V6 houdt zich schuil onder twee uit koolstofvezel opgetrokken kappen en aan het eind van de bilpartij vinden we een enorme achtervleugel met een tweedelig intrekbaar blad en een verstelbare flap. Rond de achterlichten - met een naar het AMG-logo verwijzende indeling - vinden we gaaswerk en onder aan de achterzijde zit een enorme diffuser met daarin centraal een enorm uitlaateindstuk dat wordt vergezeld door twee kleine ronde openingen.

De Mercedes-AMG One is gebouwd rond een uit koolstofvezel monocoque waar een uit hetzelfde lichtgewicht goedje vervaardigde carrosserie omheen is gebouwd. De AMG One heeft een uit aluminium vervaardigd onderstel met aan zowel voor- als achterzijde vijf draagarmen en twee instelbare veerpoten. De schroefveren zijn niet verticaal, maar dwars op de rijrichting gemonteerd. De demping is uiteraard adaptief, met als gevolg dat er diverse modi zijn om uit te kiezen. In tegenstelling tot een F1-auto heeft de AMG One uiteraard wel ABS en ESP aan boord. Tienspaaks lichtmetaal met een centrale wielmoer is standaard, maar Mercedes-AMG levert tegen meerprijs negenspaaks magnesium exemplaren. Om het lichtmetaal zijn Michelin Pilot Sport Cup 2R M01-banden gevouwen waar je op de wangen ervan het silhouet van de AMG One herkent.

DRS

Net als de Formule 1-auto heeft de Mercedes-AMG One een zogeheten Dag Reduction System (DRS). Met een druk op de knop trekt de achterspoiler zich terug en worden diverse lamellen gesloten om de neerwaartse druk met 20 procent te verminderen en zo de rechtuitsnelheid te verhogen. DRS wordt automatisch uitgeschakeld zodra de bestuurder afremt.

Meer F1-invloeden nemen we in het interieur waar. De AMG One heeft een basaal binnenste waarbij functie van elk deel tijdens de ontwikkeling voorrang kreeg boven de vormgeving ervan. We zien een F1-achtig stuurwiel - dat net even anders van vorm is dan het exemplaar in de Project One - kuipstoelen met slechts in twee standen verstelbare rugleuningen, een mechanisch in elf stappen in te stellen set pedalen en slechts een minimale hoeveelheid comfortverhogende zaken. Achter het stuurwiel zit een 10-inch instrumentarium en centraal op het dashboard staat een 10-inch display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Mercedes-AMG spreekt van de aanwezigheid van airco, elektrisch bedienbare zijruiten en vanwege het gebrekkige zicht recht naar achteren een digitale binnenspiegel. We lezen verder over een opbergvak en twee mini-usb-aansluitingen, maar daar lijken we de creature comforts wel mee te hebben gehad.

Jochem Hermann, technisch directeur van Mercedes-AMG, noemt de totstandkoming van de One zowel een vloek als een zegen. "Vooral de uitlaatgasnabehandeling was een ongekende uitdaging, maar we hebben het met obstakels bezaaide pad bewandeld." De Mercedes-AMG lust conventionele super plus-benzine, heeft twee keramische katalysatoren en twee partikelfilters. De CO2-uitstoot per kilometer bedraagt op papier 198 gram. Ter vergelijking: de tevens plug-in hybride Ferrari SF90 Stradale met 4.0 V8 stoot 154 gram CO2 per kilometer de lucht in. Hoe de AMG One zich op de weg gedraagt? Daar gaan slechts weinigen achter komen. Mercedes-AMG gaat namelijk slechts 275 exemplaren van de One bouwen en ze zijn allemaal al vergeven.