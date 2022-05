Mercedes-AMG krijgt eigen basis voor EV's

Mercedes-AMG is sinds kort ook bekend met volledig elektrische aandrijving, maar dan gaat het om AMG-versies van auto's die ook als Mercedes-Benz worden verkocht. Er is echter ook een platform in de maak voor puur elektrische auto's die alleen als Mercedes-AMG worden verkocht.

Afgelopen jaar verscheen in de vorm van de Mercedes-AMG EQS de eerste volledig elektrische serieproductieauto waar het AMG-label op zit. De SLS AMG Electric Drive laten we dan heel even buiten beschouwing. Niet lang na de Mercedes-AMG EQS verscheen de Mercedes-AMG EQE. De inzet op volledig elektrische modellen uit zich tot dusver dus nog niet in meer dan het aanpakken van als Mercedes-Benz ontwikkelde EV's. Dat gaat veranderen, laat CEO Ola Källenius nu doorschemeren. Er komt een speciaal voor Mercedes-AMG bestemd EV-platform aan.

De topman verklaart hierover volgens Automotive News: "We zitten nu volop in de ontwikkeling van een dedicated elektrische architectuur voor AMG. Dat wordt van de grond af daarvoor ontwikkeld." Källenius laat ook alvast los dat ergens tegen het einde van 2025 de eerste concrete vrucht hiervan geplukt kan worden. Dan mogen we dus rekenen op een performance-EV die puur als Mercedes-AMG op de markt komt. Op 19 mei wordt hierover meer duidelijk.

Het is nog lastig te zeggen wat voor model de eerstgeborene op deze basis wordt. Mercedes-AMG werkt al aan een opvolger voor de AMG GT, maar die krijgt gewoon weer een verbrandingsmotor in de neus. De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé maakte vorig jaar kennis met elektrificatie in de vorm van een maar liefst 843 pk sterke plug-in hybride versie en kan er vermoedelijk ook nog wel wat jaartjes tegenaan. Wellicht wordt het een auto die de strijd aanbindt met de Audi E-tron GT en Porsche Taycan, maar die niet per se één van zijn brandstofbroertjes moet vervangen. Mercedes-AMG wil voorlopig in ieder geval nog niets weten van een toekomst waarin er geen rol meer is weggelegd voor brandstofmotoren.