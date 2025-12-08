Mercedes AMG krijgt een nieuwe CEO

Stefan Weckbach is per 1 juli 2026 de nieuwe CEO van de AMG-divisie van Mercedes. Daarmee vervangt hij Michael Schiebe, die sinds maart 2023 aan het roer van AMG staat.

Weckbach neemt niet alleen de leiding van Mercedes AMG op zich, maar krijgt ook de leiding over de gehele “top end vehicle”-groep, waar ook Maybach en de G-klasse deel van uitmaken.

De nieuwe topman werkte tot voor kort bij de Volkswagen Groep. Hier was hij als productmanager onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Porsche Taycan. Bij Mercedes zijn ze in elk geval blij met de vaardigheden die Weckbach meebrengt. Jörg Burzer, de productverantwoordelijke van Mercedes-Benz, roemt Weckbach in een begeleidend schrijven om zijn diepgaande productkennis, sterke strategische vaardigheden en brede ervaring in productontwikkeling.