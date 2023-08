Mercedes-AMG GT klaar voor onthulling

De Monterey Car Week is in volle gang en nu zijn de ogen onder meer gericht op Mercedes-AMG. Dat trekt er namelijk het doek van de Mercedes-AMG GT op 17 augustus. Je leest het goed, vandaag dus. We hebben echter te maken met een stevig tijdsverschil, dus reken maar dat we pas vanavond of komende nacht Nederlandse tijd de nieuwe AMG GT te zien krijgen. Mercedes-AMG is in elk geval zo vriendelijk om voor die tijd al wat teaserfoto's te delen, al worden we daar zoals wel vaker niet veel wijzer van.

Op bovenstaande foto zien we in elk geval al een aspect van de nieuwe Mercedes-AMG GT waar veel fans blij mij zullen zijn. Het kloppend hart is namelijk gewoon weer een biturbo V8. Niet geheel verrassend, want de nieuwe AMG GT is kort door de bocht de coupéversie van de eind 2021 gepresenteerde Mercedes-AMG SL. Of de AMG GT dan dus ook een 2+2 wordt? Wie weet. Reken in elk geval qua uiterlijk op een duidelijk als AMG GT herkenbare auto, al is-ie logischerwijs wel een slagje groter dan de eerste. Ergens in de komende uren is het gedaan met de spanning, uiteraard lees je er hier dan alles over.