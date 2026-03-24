Mercedes-AMG GT Black Series gaat grenzen verleggen

Er vielen onlangs spionagefoto's van een heel heftig uitziende Mercedes-AMG GT in onze digitale brievenbus en nu deelt Mercedes-AMG zelf foto's van dezelfde auto. Dat maakt meteen wat meer duidelijk over wat we ervan kunnen verwachten. Overigens is hij niet alleen, want de met gele strepen gelardeerde scheurneus krijgt op diverse foto's gezelschap van een ander bijna hetzelfde uitziend exemplaar met rode accenten. De linker auto (met geel) is de Black Series, de rechter auto is de GT3-raceversie. Samen borduren ze voort op de Concept AMG GT Track Sport, die afgelopen najaar verscheen en beide kleurtjes droeg.

Het is niet te missen dat de Mercedes-AMG GT als basis gepakt is, maar vooral aan de achterkant ziet dit tweetal er toch ook duidelijk wat anders uit. Dan hebben we het niet alleen over de werkelijk gigantische vleugel; ook het koetswerk is duidelijk anders. De Black Series en GT3 hebben allebei een kammtail in plaats van het wat meer afgeronde achterste van de reguliere AMG GT. Uiteraard is er verder ook het nodige aan extra aerodynamische elementen én zien we hier en daar wat extra openingen in de koets. Dat laatste is om de V8 goed koel te houden. Hoe sterk die in dit tweetal wordt, is nog niet bekend. De vorige Mercedes-AMG GT Black Series schopte het al tot 730 pk. Mercedes-AMG belooft alvast dat de nieuwe 'de radicaalste Black Series ooit' wordt.