Mercedes-AMG GT Black Series breekt 'Ringrecord'

Een overdadige scheurneus als de Mercedes-AMG GT Black Series is geboren om zijn de tanden in circuits als de Nürburgring-Nordschleife te zetten. Om te laten zien hoe heftig de overtreffende trap van de Mercedes-AMG GT is, heeft het merk de coupé met niemand minder dan GT3-coureur Maro Engel achter het stuur losgelaten op het 20,6 kilometer lange circuit zonder het rechte stuk op baansectie T13. De rondetijd: 6:43;616 minuten. Als het lange stuk daar wél wordt meegerekend, en de baan dus 'opeens' 20,8 kilometer lang is, bedraagt de rondetijd 6:48,047. Daarmee mag de Mercedes-AMG GT Black Series zich de snelste in serie gebouwde straatlegale auto op het Duitse Eifel-circuit noemen.

De Mercedes-AMG GT Black Series is de overtreffende trap van de Mercedes-AMG GT. De coupé heeft dezelfde biturbo 4.0 V8 in zijn lange neus als de overige varianten van de AMG GT. Met zijn vermogen van 730 pk en 800 Nm is die achtcilinder echter stukken krachtiger dan die in de voorheen sterkste straatlegale versie: de AMG GT R. De aan een AMG Speedshift DCT-7G-automaat gekoppelde achtcilinder brengt 'm in 3,2 tellen op de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 230 km/h. Indrukwekkender zijn de slechts 9 seconden die nodig zijn om vanuit stilstand naar de 200 km/h te sprinten.

Vanbuiten is de heftige Black Series te herkennen aan diverse van de AMG GT3- en GT4-raceversies afkomstige designelementen. Zo zijn aan de voorkant onder meer instelbare splitters geplaatst en zijn de motorkap en voorschermen bedeeld met extra koelopeningen- en sleuven. Achterop staat een werkelijk immense achterspoiler. Het bovenste stuk ervan is elektrisch in te stellen, al is de complete vleugel ook handmatig aan te passen. Het aangepaste bumper- en spoilerwerk levert volgens Mercedes-AMG 400 kilo neerwaartse druk op bij een snelheid van 250 km/h. De lijst met aanpassingen ten opzichte van de 'mildere' AMG GT's is nagenoeg eindeloos. De Black Series heeft een instelbaar onderstel, krachtigere remmen en een aangepast uitlaatsysteem. De voorruit is van gelaagd glas en daarmee dunner én lichter dan bij een regulier exemplaar. Verder heeft -ie transmissiesteunen van koolstofvezel en achter de 20-inch wielen houden zich speciale keramische remmen met composietschijven schuil. De AMG GT Black Series heeft net als de AMG GT R verstelbare schroefveren. Ook behoort AMG Ride Control tot de standaarduitrusting. Om het lichtmetaal van de recordauto zijn 'zachte' Michelin Pilot Sport Cup 2-banden gevouwen, hetzelfde rubber waarmee de AMG Black Series leverbaar is. Mercedes-AMG zegt dan ook niets te hebben aangepast voor de recordpoging.

Volgens Mercedes-AMG kan het allemaal toch nog wat sneller. Zo zou het asfalt slechts een temperatuur van 10 graden hebben gehad.