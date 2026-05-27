De nieuwe en ditmaal volledig elektrische Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé is duur, maar is toch flink goedkoper dan het vorige model met grote benzinemotoren. Voor minder geld krijg je ook nog eens veel meer vermogen!

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kost in Nederland minimaal €154.542. Dat is een bonk geld, maar daarmee is het nieuwe model wel goedkoper dan de GT 4-Door Coupé die hij vervangt, terwijl je in de nieuwe veel meer vermogen krijgt. Dat komt natuurlijk door het feit dat de nieuwe helemaal elektrisch is, terwijl het vorige model enkel met dikke zes- en achtcilinder benzinemotoren leverbaar was.

Voor iets minder dan €155.000 stap je in de Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé, of '4-Deur Coupé' zoals de Nederlandse importeur hem noemt. Die voorlopige basisversie is maar liefst 816 pk en 1.600 Nm sterk en sprint met die pk's in slechts 2,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De vijf meter lange en vierwielaangedreven '55' heeft een 106 kWh accu en komt daar tot 689 kilometer ver mee. Snelladen kan met 350 kW. De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé met benzinemotoren die hij vervangt, kostte minimaal €161.864 en had een 367 pk sterke benzinemotor. De nieuwe biedt voor duizenden euro's minder dus ruim tweemaal zoveel vermogen.

Het kan nog zotter. De elektrische GT is er namelijk ook als Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé. Ook die heeft drie elektromotoren en schopt het tot een kolderieke 1.169 pk en 2.000 Nm. In slechts 2,4 seconden stampt die voorlopige topversie naar de 100 km/h. Zijn bereik: 682 kilometer. De 63 S-versie van het vorige model had dankzij een 4.0 V8 maar liefst 639 pk en schopte het als plug-in hybride GT 63 S E Performance tot 843 pk. Daar gaat de nieuwe 63-versie uiteraard dik overheen, en dat voor aanzienlijk minder geld. De elektrische topper kost €189.632, terwijl de 63-versie van het vorige model zo'n €280.000 kostte.

Interessant: normaliter kan de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé met 350 kW snelladen. Ga je voor het AMG Performance-laadpakket, dan kun je met maar liefst 600 kW DC-laden! Vind je de topsnelheid van 260 km/h aan de lage kant? Ga dan voor het AMG Driver's Package dat de topsnelheid afregelt op 300 km/h. Daar krijg je het AMG Performance-koelsysteem en keramisch-composietremmen bij.