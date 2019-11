Mercedes-AMG GLS 63 4Matic breekt los

Mercedes-Benz heeft in Los Angeles de Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+ gepresenteerd, de krachtigste versie van de grootste SUV die het merk in huis heeft.

De nog jonge GLS maakt nu al kennis met een heftige AMG-variant. De Mercedes-AMG 63 4Matic, er komt geen S-versie van, is in elk opzicht indrukwekkend, maar vanbuiten opvallend ingetogen voor een product uit Affalterbach.

De GLS 63 4Matic krijgt de bekende 4,0-liter grote V8 onder de kap, een van twee turbo's voorziene achtcilinder die 612 pk en 850 Nm levert maar dankzij een 48v-systeem én Mercedes' EQ-boost starter-generator tijdelijk 22 pk extra opwekt. Schakelen gaat middels een negentraps automaat met dubbele koppeling, afkomstig van de planken van AMG. Die Speedshift-bak verdeelt het vermogen over alle vier de wielen. De aandrijflijn helpt de in de basis zo'n 2,5 ton wegende en 5,2 meter lange GLS in 4,2 tellen aan een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Wie dieper in de buidel tast en het Driver Package aanvinkt, kan de topsnelheid verhogen tot 280 km/h. Het gemiddeld verbruik? 11,9 l/100 km...

De AMG-variant van de GLS krijgt standaard adaptieve AMG Active Ride Control-luchtvering met actieve stabilisatie die rolbewegingen tegen moeten gaan. Dat is natuurlijk niet het enige dat verandert. Mercedes-AMG hangt extra krachtige remmerij achter de lichtmetalen wielen. Fijn voor de dwarsliggers onder ons: de GLS kan ook als achterwielaandrijver worden gereden daar de wijze waarop het vermogen over de wielen wordt verdeelt, variabel is. Natuurlijk is de GLS 63 4Matic+ in diverse rijmodi in te stellen, denk aan Comfort, Sport, Sport+ Trail en Sand.

Vanbuiten is de GLS 63 4Matic te herkennen aan de typische AMG-grille met verticale spijlen. De verchroomde grille wordt geflankeerd door multibeam-ledkijkers. Meer aanpassingen? Jazeker. De motorkap heeft zogeheten 'powerdomes' en het bumperwerk al zowel voor- als achterzijde moet meer sportiviteit ademen. Rond de wielkasten draagt de GLS in carrosseriekleur gespoten strips en onderaan de bilpartij krijgen niet alleen een de bekende vier hoekige uitlaateindstukken een plek, maar ook een diffuser. Standaard staat de GLS 63 4Matic op tienspaaks 21-inch lichtmetaal, al is 21- en zelfs 23-inch groot lichtmetaal optioneel verkrijgbaar. Wie het optionele AMG Night-pakket bestelt, krijgt een GLS die vanbuiten is afgewerkt met een arsenaal aan zwartkleurige details.

In het interieur monteert Mercedes-AMG sportstoelen, sportpedalen, maar voordat je instapt wordt je begroet door verlichte AMG-lijsten. Het digitale instrumentenpaneel kan naast in de standen Modern Classic, Sport en Discreet ook in de AMG-specifieke Supersport-modus worden gezet. Tevens standaard: het driespaaks AMG-stuurwiel.