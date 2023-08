Mercedes-AMG GLC: twee versies, ruim €25.000 verschil

De nieuwe Mercedes-AMG GLC is er in twee smaken; als 43 4Matic en als 63 S E Performance. Tussen de twee zit natuurlijk een aardig vermogensverschil en nu weten we ook wat het prijsverschil is.

Eerder deze zomer maakten we digitaal kennis met de gloednieuwe Mercedes-AMG GLC 43 4Matic en de heftigere Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance. Eerstgenoemde beschikt over een 2.0 vierpitter met turbo die 408 pk vermogen en een maximumkoppel van 500 Nm over alle vier de wielen verdeelt. De GLC 63 S E Performance beschikt over een even grote viercilinder, maar krijgt bijval van een elektromotor die het systeemvermogen op een knotsgekke 680 pk brengt. Het maximumkoppel van dat plug-in hybride en eveneens vierwielaangedreven kanon komt uit op een asfaltverwoestende 1.020 Nm. Er zit dus nogal een verschil tussen de twee en dat zie je vanzelfsprekend ook terug op het prijskaartje.

Mercedes-AMG vraagt namelijk minstens €134.291 voor de GLC 43 4Matic, waar de Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance er is vanaf €159.321. Er zit dus een gat tussen van €25.030. Dat gat is alleen wel een stuk kleiner dan eerder. De GLC 43 is immers zo'n €14.000 duurder dan zijn voorganger, terwijl de GLC 63 S E Performance juist zo'n €15.000 goedkoper is dan de vorige GLC 63 S. Dat dankt hij natuurlijk grotendeels aan zijn op papier veel lagere CO2-uitstoot en de dus lagere bpm. Het bestellen van beide AMG GLC's kan per direct. Hier lees je meer over de nieuwe Mercedes-AMG GLC. Later volgen logischerwijs ook de AMG-versies van de GLC Coupé.