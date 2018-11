Mercedes-AMG GLB 35 gespot

Er is weer eens een Mercedes-Benz GLB gespot! Een hele dikke zelfs, want het lijkt in dit geval om de 35 AMG-versie te gaan.

Het vermoeden dat hier een Mercedes-AMG GLB 35 wordt vooral gevoed door de grotere wielen en remmen en de uitlaten die aan beide zijden van de achterbumper naar buiten priemen. Van extreem spoilerwerk is vooralsnog weinig te zien. Dat is ook niet zo gek, want ook de onlangs geïntroduceerde A35 is behoorlijk subtiel aangekleed. Met z’n positie onder de lanceren A45 is die auto dan ook de lichtste AMG-versie en dat zal bij de GLB niet anders zijn.

Net als de A35 zal de GLB 35 de beschikking krijgen over een tweeliter viercilinder met 306 pk en 400 Nm, een AMG DCT7-bak en vierwielaandrijving. Daarmee is de auto in z’n compacte segment alvast razendsnel en dan moet de echte topversie nog komen. De A-klasse sprint met deze motor in 4,7 seconden van 0 naar 100, de GLB komt vermoedelijk net ten noorden van de ‘5’ uit.

De gespotte auto herbergt echter meer nieuws, want ook de optionele led-koplampen en –achterlichten zijn op deze afbeeldingen goed te zien. De laatst gespotte GLB was voorzien van de standaard halogeenkoplampen. Dat heeft bij Mercedes ook gevolgen voor de achterlichten, die in standaard-trim een eenvoudiger indeling hebben dan bij duurdere modellen. Bij de GLB komt dat terug in achterlichten die elk zijn opgesplitst in twee ‘vakjes’, zoals dat ook bij de nieuwe GLE het geval is.

De GLB-klasse wordt een SUV op A-klasse basis, maar volgt niet de GLA op. Die krijgt ook een opvolger, die net als het uitgaande model een echte cross-over zal zijn. De GLB kiest ondertussen het ruigere pad en krijgt een stoer koetswerk mee dat enigszins doet denken aan dat van de opvallende GLK-klasse van enkele jaren terug. In totaal wil Mercedes-Benz straks acht verschillende modellen voeren op het compacte A-klasse-platform.