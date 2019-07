Mercedes-AMG CLA45 (S) Shooting Brake breekt los

Mercedes-Benz trok eerder al het doek van de CLA35-variant van de nieuwe CLA Shooing Brake, een 306 pk versie waarin je niet bepaald om vermogen verlegen zit. De reguliere CLA werd onlangs in twee wilde CLA45-smaken gepresenteerd en nu ondergaat ook de CLA Shooting Brake die dubbele krachtkuur.

Net als de A-klasse en de CLA is de 45-versie van de CLA Shooing Brake er voor het eerst in twee uitvoeringen. Zo levert Mercedes-Benz straks een 387 pk en 480 Nm variant van de ruimtelijk ingestelde CLA, een auto die in 4,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h sprint. Is dat niet voldoende, ga dan voor de nog heftigere CLA 45 S. Deze tweede en krachtigste telg uit de AMG 45-familie perst 421 pk en 500 Nm uit de geblazen 2.0 die ook in de non-S-versie te vinden is. Met dit hart sprint de CLA in 4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Schakelen gaat in beide gevallen met een AMG Speedshift 8-transmissie met dubbele koppeling, een transmissie die het vermogen via 4Matic-aandrijving over de voor- én achteras verdeelt.

Net als de 45 S-versies van de A-klasse en van de reguliere CLA, levert Mercedes-Benz de CLA45 S Shooting Brake af met Drift-modus. In deze stand wordt het vermogen naar de achterwielen gestuurd en het dat maakt het mogelijk om te driften. Bij de CLA45 Shooting Brake is dit systeem optioneel. Mercedes-AMG heeft de koets van de Shooting Brake verstevigd, onder andere door een aluminium plaat onder de motor te schroeven. Extra versterkingsplaten en diagonaal geplaatste stangen aan zowel voor- als achterzijde moeten de stijfheid verder vergroten. Het uitlaatsysteem is voorzien van kleppen waarmee de mate van geluid is in te stellen.

Vanbuiten zijn de nieuwe AMG-versies onmiddellijk te herkennen aan het uitbundige spoilerwerk en aan de heftigere grille, een unit met twaalf verticale lamellen. Al even in het oog vallend zijn de uitgeklopte wielkasten en de motorkap met zogenoemde powerdomes. De remmerij is bij de S-varianten te herkennen aan de rode klauwen, bij de basis-45's zijn de klauwen in het grijs uitgevoerd. Achterop zien we twee ronde dubbele uitlaateindstukken, al zijn de exemplaren van de 45S met een diameter van 9 centimeter groter dan die van de reguliere AMG 45 (8,2 centimeter).

Prijzen en informatie voor de Nederlandse markt volgen spoedig.