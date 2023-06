Vanaf volgende week is de 680 pk sterke Mercedes-AMG C63 S E Performance te configureren en bestellen. Hoeveel je daarvoor dient te betalen? Wel, minstens €147.834. Voor dat geld koop je de altijd rijk uitgeruste plug-in hybride sportsedan. Een Estate is er ook en kost minstens €149.286.

Het was even slikken, bij de presentatie van de volvette AMG-variant van de nieuwste Mercedes-Benz C-klasse. Die heeft geen biturbo V8 meer onder zijn kap, maar 'slechts' een 2-liter viercilinder. Desondanks is de nieuwe Mercedes-AMG C63 S E Performance veruit de krachtigste C63 ooit. Liefst 680 pk en tot 1.020 Nm koppel peurt de C-klasse uit zijn plug in-hybride aandrijflijn; een flink stuk meer dan de maximaal 510 pk van de eerdere V8.

Om het vermogen een beetje kwijt te kunnen, heeft de C-klasse AMG voortaan altijd vierwielaandrijving, goed voor een 0-tot-100-sprint van 3,4 seconden. De vier wielen kunnen overigens niet alleen aandrijven, maar ook sturen: de C63 S E Performance heeft altijd een mee- of tegensturende achteras, evenals 20-inch lichtmetaal en een 'driftmodus'.

Een Mercedes-AMG C63 zonder 'S'-toevoeging lijkt er (vooralsnog) niet te komen, dus deze altijd met technologie volgepropte variant is - als sedan- of station-uitvoering - de enige optie. Hij kost vanaf €147.834 voor de sedan, en vanaf €149.286 voor de station. Hoewel het hybride-systeem (met een 6,1 kWh groot accupakket) van de sportieve C-klasse geënt is op performance en niet zozeer op brandstofbesparing, ligt de theoretische CO2-uitstoot een stuk lager dan bij de vorige C63 S met V8 - en dat resulteert in een lager bpm-bedrag. Toch is de nieuwe ruim €10.000 duurder dan de vorige.

Prijsvergelijking

En vergeleken met een paar alternatieven? Wel, een Mercedes-AMG C43 met in de basis dezelfde viercilinder onder de kap is er vanaf €110.560. Die auto moet de plug-in hybride-systemen ontberen, maar schopt het alsnog tot 408 pk en 500 Nm koppel. Daarbij weegt die auto een stuk minder. Bij de concurrentie uit München vinden we de BMW M3 in de prijslijsten met een zescilinder, een vermogen van 480 pk, een handbak en een vanafprijs van €131.910. Liever vierwielaandrijving en een automaat? Dan kun je voor minstens €143.776 een M3 Competition met 510 pk bestellen. Een 450 pk sterke Audi RS4 Avant (met V6 en automaat) is er vanaf €140.464.

De nieuwe Mercedes-AMG C63 E Performance is alleen het eerste jaar ook als F1-edition te bestellen, maar daarvan zijn de prijzen nog niet bekend.