'Mercedes-AMG C63 en E63 krijgen alsnog een V8'

Er is geen ontkennen aan dat de jongste Mercedes-AMG C63 een indrukwekkend stukje techniek aan boord heeft. Een tot maar liefst 476 pk sterke 2.0 viercilinder pompt er in samenspel met een elektromotor een systeemvermogen van 680 pk uit. Daarbij verbleken alle voorgangers. Toch zou dat niet genoeg zijn om de AMG-adepten tevreden te stemmen. Car and Driver begrijpt van bronnen binnen Mercedes-AMG dat er een behoorlijk rigoureuze wijziging op stapel staat. De Mercedes-AMG C63 zou alsnog (een doorontwikkeling van) de V8 krijgen die in zijn voorganger dienstdeed. Dat niet alleen; ook de nog in nevelen gehulde nieuwe Mercedes-AMG E63 zou die krijgen, in plaats van een zescilinder. De achtpitter zou nog wel ondersteuning krijgen van een elektromotor, dus blijven de sportieve topmodellen wel plug-in hybrides.

Een dergelijke ommezwaai zou op zijn zachtst gezegd opmerkelijk zijn. De C-klasse is per definitie niet met grotere motoren dan een viercilinder leverbaar, dus daaraan moet nogal wat worden verspijkerd. Naar verluidt is er relatief eenvoudig ruimte te maken voor de V8, die inmiddels bijna klaar zou zijn op de Euro7-eisen. We weten al dat er met die V8 in combinatie met elektrokracht behoorlijk wat pk-geweld mogelijk is; zo levert de Mercedes-AMG GT 4-door 63 S E Performance een systeemvermogen van maar liefst 843 pk. Waarschijnlijk wordt het - als het werkelijk zover komt - bij de C63 en E63 nog wel een slagje minder extreem. Dat de Mercedes-AMG C63 S E Performance al bijna een jaar geleden is onthuld en zelfs al een prijskaartje heeft, maakt het allemaal nog een stuk verwarrender. We zullen zien. Mocht het werkelijk zo lopen, dan is de kans levensgroot dat ook de GLC 63 en CLE nog aan de achtpitter gaan.