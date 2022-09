Mercedes-AMG C 63 S E Performance direct als sedan en Estate

Inmiddels is al even bekend dat de nog kakelverse Mercedes-Benz C-klasse altijd een viercilinder onder de kap heeft. Ongeacht de uitvoering dus. Eerder kwam dat al tot uiting in de eerste AMG-versie van het model, de C 43 met 408 pk sterke 2.0 viercilinder in plaats van een smeuïge V6. De C 43 krijgt zeer binnenkort een nog sterkere AMG-smaak boven zich. Die krijgt geen achtcilinder meer, maar eveneens een vierpitter. We hadden al het vermoeden dat die nieuwe C 63-achtige bijval zou krijgen van plug-in hybride hardware en nu Mercedes-Benz de naam van de nieuwe AMG-beul van de C-klasse vrijgeeft, weten we dat zeker.

Het nieuwe sportieve topmodel van de C-klasse heet namelijk voluit Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Het E Performance-deel van de naam heb je al gezien bij de AMG GT 4-Door 63 S E Performance en wijst ook daar op een plug-in hybride aandrijflijn. Voor de vorm geeft Mercedes-Benz nog een laatste teaserplaat van de C 63 S E Performance vrij, maar daarop zien we slechts een koplamp.

Morgenmiddag beleeft de Mercedes-AMG C 63 S E Performance zijn publieksdebuut. Dat belooft een behoorlijk heftig model te worden, er wordt namelijk gesproken over 680 pk en 750 Nm aan hybride kracht. Ter vergelijking: de vorige C-klasse had als C 63 AMG een 510 pk sterke 4.0 V8.