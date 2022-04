Mercedes-AMG C 43 4Matic: 408 pk uit vier cilinders

Maak kennis met de eerste AMG-versie van de huidige generatie C-klasse. Dit is de Mercedes-AMG C 43 4Matic, een auto die op een belangrijk punt afwijkt van zijn voorganger. De C 43 ruilt zijn machtige geblazen zescilinder namelijk in voor een viercilinder.

De begin 2021 gepresenteerde huidige generatie C-klasse bewandelt een bekend designpad, maar slaat een totaal andere weg in als het gaat om de techniek van de AMG-versies. Het is namelijk definitief gedaan met de zes- en achtcilinders van achtereenvolgens de AMG 43- en 63-versies. De C 63-smaken worden later dit jaar gepresenteerd, maar met de splinternieuwe C 43 bewijst Mercedes-AMG dat het voet bij stuk houdt en inderdaad alleen viercilinders in de neus van zijn sportieve AMG-versies hangt.

De vorige C 43 AMG had een 390 pk en 520 Nm sterke 3.0 zescilinder, een V6 die in de nieuwe C 43 AMG plaatsmaakt voor een viercilinder turbomotor. Hoewel dat betekent dat je het met twee pitten minder moet doen, zit je ook in de nieuwe C 43 AMG natuurlijk niet om vermogen verlegen. De eerste AMG-versie van de huidige C-klasse perst namelijk 408 pk en 500 Nm uit zijn tweeliter. Met dat hart raast de hitsige C-klasse in 4,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h en daarmee is hij op de 0-100-sprint 0,1 tel rapper dan zijn voorganger. De topsnelheid van de altijd vierwielaangedreven C 43's 4Matic ligt op 250 km/h. Tegen bijbetaling is de topsnelheid op te rekken naar 265 km/h.

Natuurlijk levert Mercedes-AMG de C 43 4Matic niet alleen als vierdeurs sedan, maar ook als Estate. In de C 43 Estate moet je genoegen nemen met een 0-100-sprint die 4,7 seconden in beslag neemt, al kunnen we ons niet voorstellen dat iemand van die 0,1 tel extra wakker ligt. Schakelen gaat in alle C 43's met een AMG Speedshift 9G-automaat, een transmissie met dubbele koppeling en negen versnellingen. De 2.0 in deze twee C 43's is in de basis dezelfde mild-hybride machine als die Mercedes-AMG in de neus van de SL 43 heeft gelepeld, een blok met elektronisch aangestuurde turbo's dat je ook in de CLA, A en GLA 45 vindt en dat zelfs door Lotus gebruikt wordt voor de Emira. Ook in de C 43 zit een starter-generator die in staat is tot 14 pk aan het totaalpakket van 408 pk toe te voegen.

Via AMG Dynamic Select is de Mercedes-AMG C 43 4Matic in diverse rijmmodi te zetten. De keuze is met Slippery, Comfort, Sport, Sport+ en Individual dan ook reuze. De dames en heren in Affalterbach, waar de AMG-divisie is gehuisvest, geven de auto adaptieve dempers en een mee- en tegensturende achteras mee. Ook horen zaken als een aangepast uitlaatsysteem met kleppen en vier ronde eindstukken en extra potente AMG-remmerij bij het C 43-feestje.

Vanbuiten herken je de Mercedes-AMG's C 43 aan de bekende AMG-grille met verticale spijlen, sportiever ogend AMG-bumperwerk en speciaal 18- tot 20-inch groot lichtmetaal. Meubilair met kunstleer, microvezel en rode stiksels is standaard, hetzelfde geldt voor een met geperforeerd leer afgewerkt sportstuur, zilverkleurige schakelflippers en zelfs een dashboard dat gedeeltelijk met kunstleer en rode stiksels is afgewerkt. Uiteraard geven ook speciale AMG-vloermatten en -sportpedalen acte de presence in het binnenste van de C 43's.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.