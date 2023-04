'Mentaliteit in het verkeer gaat ontzettend achteruit'

Het aantal verkeersdoden is behoorlijk gestegen en dat komt volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen niet als een verrassing. Hij stelt dat het voor een deel te maken heeft met een verslechterende mentaliteit in het verkeer.

Het was enigszins te verwachten dat het aantal verkeersslachtoffers in 2022 wat hoger zou uitvallen dan een jaar eerder. In 2021 hadden we immers nog volop met coronamaatregelen te maken, terwijl we vorig jaar het normale leven weer oppakten. Toch is de stijging ook over een langere termijn bekeken opvallend groot. Er waren 737 verkeersdoden te betreuren en dat was het hoogste aantal sinds 2008. Die stijging heeft echter niet alleen te maken met het feit dat we weer meer op pad gingen dan een jaar eerder. Het heeft volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen eveneens te maken met bevolkingsgroei en de toegenomen verkeersdrukte als gevolg daarvan, maar ook zeker met het gedrag van de verkeersdeelnemers.

"We zien dat de mentaliteit in het verkeer ontzettend achteruitgaat", zo verklaart Tertoolen aan de NOS. "Mensen geven anderen veel minder de ruimte, zijn individualistisch bezig en hebben korte lontjes." Dat het druk is op de weg, trekken sommigen maar slecht. Tertoolen geeft enkele voorbeelden: "Bumperkleven bijvoorbeeld, of nog net voor iemand langs. Fietsers nemen vaak voorrang, terwijl je voorrang moet krijgen." Toch zijn niet alleen dergelijke actie-reactie-gedragingen het probleem. Tertoolen: "Verder neemt het aantal drankrijders toe en vergeet het gebruik van de mobiele telefoon niet, die is ook nog steeds een grote oorzaak van ongelukken."

Vooral onder fietsers vallen veel dodelijke slachtoffers en dat is volgens Tertoolen te wijten aan verschillende oorzaken. Zo is de inrichting van de weg soms een probleem, al moet soms ook bij het gedrag van fietsers de oorzaak worden gezocht. "Fietsers moeten de weg vaak delen met automobilisten. Als er geen vrij liggende fietspaden zijn, is de kans op ongelukken veel groter. Ze kunnen natuurlijk ook individualistisch bezig zijn en niet goed opletten." De opkomst van de elektrische fiets maakt het er niet veiliger op. Behalve dat de klap harder aankomt als het sneller gaat, zijn andere verkeersdeelnemers er niet voldoende aan gewend dát het zo hard gaat. "Het feit dat zo'n fiets plotseling bij je kan zijn, omdat-ie veel harder gaat dan vroeger, dat is iets waar we nog niet op zijn ingesteld."