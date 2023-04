'Meeste leaserijders vinden elektrische auto te duur'

Bruto (gezins)inkomen Percentage dat elektrische auto kiest als volgende auto Tot €30.000 6% €30.000 - €50.000 16% €50.000 - €75.000 25% €75.000 - €100.000 36% > €100.000 40%

Driekwart van de Nederlandse leaserijders (zowel zakelijke lease als private lease ) kiest voorlopig niet voor een volledig elektrische auto. Dat blijkt uit een door VMS Insight onder 500 leaserijders uitgevoerd onderzoek in opdracht van de VNA. Veel mensen overwegen de volgende keer een hybride leaseauto of een traditionele brandstofauto te nemen, vooral vanwege de kosten. De keuze om wel of niet voor een elektrische leaseauto te gaan is sterk inkomensafhankelijk, zo blijkt. Leaserijders met relatief lage inkomens verwachten in de toekomst nog geen elektrische auto te kunnen kiezen.

VNA-voorzitter Renate Hemerik ziet een belangrijk pijnpunt in de prijsontwikkeling van elektrische auto's. "De verwachting was dat elektrisch rijden snel goedkoper zou worden. Dit is niet het geval. Veel leaserijders beschikken niet over bovenmodale salarissen en kunnen zeker in deze tijd van inflatie niet de hogere bijtelling van een duurde elektrische auto dragen."

Er zijn nu ook nog stimuleringsmaatregelen van de overheid die ervoor zorgen dat meer leaserijders dan anders een elektrische auto kiezen. Denk daarbij aan de aanschafsubsidie die ook voor private leaseauto's gebruikt kan worden en de mrb-vrijstelling. Die stimulansen zijn echter eindig en Hemerik vreest dat dat de opkomst van elektrisch rijden zal hinderen: "Een abrupt einde van deze voordelen in 2025 kan de positieve trend tenietdoen", zegt Hemerik. "Niet alleen nieuwe, maar ook gebruikte EV’s dreigen dan financieel niet meer interessant te zijn voor particulieren. De kans is groot dat zij dan kiezen voor een minder milieuvriendelijke tweedehands benzine- of dieselauto.”