Meerijden met nieuwe Mercedes S-klasse: flatplane V8 en hyperintelligente demping

'Ook als PHEV met meer dan 100 km elektrische range'

Mercedes-Benz S-klasse facelift
Roy Kleijwegt

Mercedes zijn superlimousine krijgt binnenkort de grootste facelift van het model ooit: 50 procent van de onderdelen is nieuw. Wij reden vast mee op de plek waar het hoort bij deze auto: achterin de verlengde variant.

Het is niet bepaald een zitplek waar we veel verbetering voelen ten opzichte van de vorige variant. Het was overdadig en dat is het in de gefacelifte S-klasse nog steeds. Beenruimte zat en een zetel die inclusief voetensteun ver achterover kan. Het vernieuwde MBOS-systeem dat je uiteraard ook achterin kan bedienen, springt nog het meest in het oog. We kennen het van de nieuwe CLA. Onder de motorkap vinden we een flink vernieuwde V8 biturbo met lichte elektrosteun voor de S580. Deze heeft nu 537 pk aan vermogen. Opvallend genoeg ging hij van crossplane naar flatplane ontsteking, vooral omdat dit de Duitsers meer ruimte biedt om niet alleen aan de huidige maar ook aan toekomstige emissie-eisen te voldoen. De instapper S450 krijgt de bekende zes-in-lijn mild hybride met 450 pk. De S580e wordt een plug-in hybride met zes-in-lijn en een sterke elektromotor. Met 585 pk krijgt deze méér vermogen dan de V8 terwijl hij, zeker in Nederland, flink goedkoper wordt. De accu heeft 25kWh en je komt er op papier 100 elektrische kilometers ver mee. En ja er komen fijne dieselversies, maar de vraag is of die in Nederland verkocht of zelfs überhaupt geleverd gaan worden.

Mercedes-Benz S-klasse facelift

Voor nu moeten we het met een plekje op de achterbank doen, al is dat zeker geen straf.

Een andere verbetering is de geüpdatete luchtvering (met optioneel de E-Body control die de koets stabieler houdt in bochten) die nu beschikt over een functie voor ‘intelligente demping’. Daarbij wordt gebruikgemaakt van data die is verzameld door andere Mercedes-modellen om kuilen of andere oneffenheden in het wegdek te voorspellen en de demping daarop aan te passen via een Car-to-X-systeem. Het enige probleem: de data hiervoor moet worden verzameld door vergelijkbare modellen met dit systeem zoals de nieuwe GLC. Maar dat zijn er nog niet zo veel. Hoe langer je de auto hebt, hoe beter het systeem moet worden dus.

Meer informatie over de superlimo volgt bij de onthulling eind deze maand!

