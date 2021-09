Meerderheid weggebruikers leest appjes achter het stuur

Twee derde van alle Nederlandse weggebruikers leest tijdens het autorijden of fietsen gewoon appjes of sms-berichten als die op hun telefoon binnenkomen. Dat blijkt uit het Social Media Dagboekonderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft laten uitvoeren voor de bewustwordingscampagne ‘MONO’. Bij meer dan de helft van de mensen leidt dat tot langzamer rijden, slingeren, een afslag missen of zelfs tot ongelukken.

Vier dagen lang hielden 1.200 bestuurders zo'n dagboek bij waarin ze nauwkeurig beschreven hoeveel berichten ze tijdens de rit ontvingen en verstuurden, waar deze over gingen en hoe belangrijk ze waren. Wat blijkt: ook al zijn ze niet belangrijk, toch willen de meesten ze lezen. De onderzochten noemen de berichten die ze tijdens het rijden ontvangen ‘onbelangrijk’ (84 procent) en ‘het risico van een boete niet waard’ (94 procent). Bijna de helft vindt ze zelfs ‘onzinnig en nutteloos’. Toch wordt er door twee derde op de telefoon gekeken om binnengekomen berichten te lezen. Wat dan wel weer relatief meevalt, is hoeveel mensen zelf vervolgens ook een bericht sturen. Slechts 15 procent zegt tijdens het rijden berichten te sturen.

Gevolgen

Ruim de helft van de mensen die achter het stuur de telefoon gebruiken, geeft aan dat er daardoor wel eens iets is gebeurd. Langzamer rijden is het meest genoemde gevolg, maar ook van de weg raken of slingeren en trager reageren komen vaak voor. In enkele gevallen leidde dat tot een boete van de politie of zelfs tot een ongeluk. Achteraf gezien was het totaal niet nodig om op dat moment met de telefoon in de weer te zijn, vindt 80 procent. Het Ministerie van I&W heeft een simpele tip voor weggebruikers om deze afleiding te voorkomen: zet je telefoon tijdens het rijden op 'niet storen'. Zo belangrijk is het blijkbaar meestal niet.

Slimme camera's

De kans dat je gesnapt wordt als je met je telefoon bezig bent achter het stuur van een auto, wordt aanmerkelijk groter. De politie test namelijk sinds vorig jaar met slimme camera's, die automatisch registreren of iemand met een telefoon in de hand achter het stuur zit. Een woordvoerder van de Landelijke Politie liet onlangs aan AutoWeek weten dat de testfase achter de rug is. De camera's zullen nu geleidelijk op steeds meer plekken in gebruik worden genomen.