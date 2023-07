Meerderheid Nederlanders wisselt lekke autoband niet zelf

Langs de weg staan met een lekke autoband is natuurlijk nooit leuk. Al helemaal niet als je al starend naar het lekgereden rubber met je handen in het haar staat en geen idee hebt wat je ermee aan moet. Niet getreurd, je bent lang niet de enige. Een meerderheid van de Nederlanders is niet in staat een lekke band zelf langs de weg te vervangen.

Uit onderzoek in opdracht van bandenfabrikant Apollo Tyres blijkt dat veel Nederlanders zelf niet proberen om een onderweg gekregen lekke band te wisselen. Slechts 36 procent van de 1.000 respondenten geeft aan de lekke band langs de weg zelf te verwisselen voor het reservewiel of de reparatieset ter hand te nemen. 42 procent van de ondervraagden geeft aan een pechhulpdienst in te schakelen. 16 procent zoekt toevlucht tot de hulp van een familielid, collega of vriend.

Dat lang niet iedereen op de hoogte is van of zijn of haar auto wel een reservewiel of reparatieset aan boord heeft, bevestigen de cijfers. Bijna één op de vijf respondenten (18 procent) geeft aan niet te weten of er een reservewiel of reparatieset in de auto aanwezig is.

Hoe ouder de automobilist, hoe groter de kans dat hij of zij de bandenwissel zelf doet. Zo blijkt dat 33 procent van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar zelf aan de slag gaat tegenover 42 procent van de automobilisten in de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar. Mannen zijn daarbij eerder geneigd zelf een wiel te wisselen of de reperatieset aan te spreken. 49 procent van de mannelijke respondenten geeft aan het zelf te proberen tegenover 27 procent van de vrouwen.

Europa

Hetzelfde onderzoek is ook op grotere schaal uitgevoerd, in totaal onder 6.000 Europese automobilisten. Van hen zegt 46 procent zelf aan de slag te gaan terwijl 32 procent aangeeft liever een hulpdienst in te schakelen. 16 procent van de Europese automobilisten zegt de hulp van een familielid, vriend of collega te vragen bij een lekke band.